الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شاب بطلق نارى عن طريق الخطأ بمركز البلينا بمحافظة سوهاج

طلق ناري
طلق ناري

أصيب شاب بطلق ناري بسوهاج بالخطأ أثناء عبثه بسلاحه الناري. 

 وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج ،إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد بورود  إشارة من مستشفي البلينا المركزي لمركز البلينا بوصول المدعو “عبد الرحيم. ا. م. ع”، سن 22 عاما عامل  ومقيم بدائرة المركز  مصاباً  بطلق ناري بالصدر من الناحية اليسري  وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة. 

اعترافات وأقوال الشهود 

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبسؤال ذويه أفاد والده المدعو “أحمد. م. ع. أ” 54 عاما سائق ومقيم بذات الناحية بأنه أثناء تواجده ونجله المذكور بالمنزل.

 وحال عبثه بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ نجم عنها إصابة نجله المذكور  ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك، وتم ضبط السلاح المستخدم، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

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