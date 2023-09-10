من الاتجار في المخدرات لتهديد فتاة.. أحكام رادعة لمحكمة جنايات سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج حزمة أحكام رادعة في قضايا إحداث عاهة مستديمة وأخرى بتهمة تهديد فتاة بنشر صورها وابتزازها وأخرى بتهمة الاتجار فى الهيروين وإحراز سلاح نارى نستعرض تفاصيلها خلال السطور القادمة.

ففي الحكم الأول قضت محكمة جنايات سوهاج، الأحد، بمعاقبة المتهم "م.ح.ا" عامل، و"م.ح.ا" بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بـ أحداث عاهة مستديمة للمجنى عليها "ا.ع.ص" بدائرة مركز أخميم.

المشدد 5 سنوات لـ4 متهمين بإحداث عاهة مستديمة لشخصين

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس مباحث مركز أخميم بلاغا من المجنى عليها، بقيام المتهمين بالتعدى عليها بالضرب بعصا شوم وإحداث عاهة مستديمة لها بسبب خلافات بينهم، وكشفت التحريات صحة أقوال المجنى عليها، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

المشدد 6 سنوات لمتهمين بالاتجار فى الهيروين وإحراز سلاح نارى

وفي الحكم الثاني قضت محكمة جنايات سوهاج، الأحد بمعاقبة المتهم "م.ن .م"عامل ، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بـ الاتجار فى الهيروين، بدائرة مركز أخميم.

أحداث القضية

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 16 كيسًا من الهيروين، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

السجن 5 سنوات لطالب وعاطل بتهمة تهديد فتاة بنشر صورها وابتزازها

أما الحكم الثالث قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "م.ا.ح"، طالب، و"هـ.ج.ح"، عاطل، بالسجن 5 سنوات، لاتهامهما بتهديد المجنى عليها "هـ.م.س"، والتعدى على خصوصيتها وابتزازها بنشر صور لها ورسائل على الواتس اب بدائرة مركز أخميم.

أحداث القضية

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليها مفادها قيام المتهمين بتهديدها بنشر صور لها ورسائل على الواتس اب والتعدى على حرمتها وخصوصيتها وابتزازها مقابل مبالغ مالية، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة أقوال المبلغة ووجهت النيابة العامة له تهمة التهديد والتعدى على القيم والخصوصية للمتهمين وتم القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.