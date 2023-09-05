الجنايات تحيل قاتل شقيقته وزوجها وحرق جثتهما في الجيزة للمفتي

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة اليوم، إحالة أوراق قاتل شقيقته وزوجها وقيامه بإشعال النيران بجسدهما، لرفضهما تحصله على مبلغ مالي على سبيل القرض، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

كما حددت محكمة جنايات الجيزة جلسة 5 أكتوبر المقبل، وذلك للنطق بالحكم على المتهم.

وصدر القرار برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد أحمد دهشان ومحمد فوزي محمود، وأمانة سر صبحي عبد الحميد وأشرف صلاح.

جرى توجيه التحقيقات في القضية رقم 9297 لسنة 2022 إلى محكمة جنايات العمرانية، وذلك بخصوص المتهم "ر.ص" البالغ من العمر 39 عامًا والعامل، الذي ارتكب جريمة قتل شقيقته "م.ت" بشكل متعمد خلال الفترة من 6 مايو حتى 9 من نفس الشهر، وقد تم التخطيط لارتكاب هذه الجريمة مسبقًا، وتم استخدام سلاح أبيض "سكين" لطعنها بعدة أماكن في جسدها وخنقها باستخدام "قطعة قماشية"، ما أدى إلى وفاتها.

وفي نفس السياق، قام المتهم بارتكاب جريمة قتل شقيقته الأخرى "ث.إ" بشكل متعمد أيضًا، وبنفس الطريقة التي استخدمها في قتل شقيقته الأولى، حيث تم استخدام سلاح أبيض "سكين" لطعنها بعدة أماكن في جسدها، ما أدى إلى وفاتها.

وعلاوة على ذلك، قام المتهم بإشعال النيران في شقة المجني عليهما لإخفاء جريمته، كما سرق مبالغ مالية وهاتفين ومشغولات ذهبية تابعة للضحيتين.

وأظهرت التحقيقات، أن المتهم حصل على سلاح أبيض و"قطعة قماشية" دون وجود أسباب مشروعة لحيازتهما.

الحكم على تاجر هيروين

أصدرت محكمة جنايات الجيزة المختصة، اليوم قرارا يقضي بمعاقبة جزار يتاجر في الهيروين بمنطقة الدقي، بالسجن المشدد 6 سنوات كما قضت بتغريمه غرامة 100 ألف جنيه.

يذكر أن النيابة العامة بالجيزة فى وقت سابق قد أحالت الجزار المتهم بالإتجار في الهيروين بالقضية رقم 978 لسنة 2023 جنايات الدقي، إلى المحاكمة الجنائية.

كما ورد في أمر الإحالة أن المتهم 25 سنة، جزار، في يوم 26 يناير الماضي، قد أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدرا الهيروين، والميثامفيتامين، بقصد الإتجار.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية عن أن المتهم قد أحرز سلاح ناري "طبنجه"، دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها.