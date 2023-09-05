الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهم بترويج الهيروين بمدينة نصر

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بـالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الهيروين في مدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين طاهر، وأمانة سر محمد طه.

كانت النيابة قد أسندت للمتهم تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين، بقصد الاتجار في دائرة قسم مدينة نصر ثان.

شهادة معاون المباحث

وشهد معاون مباحث قسم شرطة ثان مدينة نصر أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية، أبصر المتهم داخل سيارته ويقوم بالتدخين، وبإيقافه وتفتيشه عثر معه على 10 لفافات ورقية تحوي كل منهم مسحوث بيچ اللون يشبه جوهر مخدر "الهيروين"، وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته.

المشدد 3 سنوات لشاب يروج الحشيش في العمرانية

وكانت قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألفا، بتهمة الاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة العمرانية.

وجاء في أمر الإحالة  في القضية رقم 3866 لسنة 2023 جنايات العمرانية، أن المتهم "ونيس. ف"، 26 سنة، أن المتهم  أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

جنايات القاهرة التجمع الخامس ترويج مخدر الهيروين مدينة نصر

مواد متعلقة

حيثيات المشدد 10 سنوات لـ عضو خلية الزيتون الإرهابية

المشدد 3 سنوات لمتهم بحيازة حشيش بمدينة نصر

السجن المشدد 10 سنوات لمتهم فى «خلية الزيتون الإرهابية»

تأجيل محاكمة المتهمين فى قضيتي "كنيسة كفر حكيم وداعش التجمع"

المؤبد لـ3 أدينوا بتصنيع مخدر الأستروكس فى السلام

الأكثر قراءة

الصحة العالمية لإقليم المتوسط: صحة الفرد والمجتمع ركن أساسى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

جامعة قناة السويس تقدم 3 برامج للطلاب الجُدد حول الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

وائل لطفي

مهرجان العلمين.. النجاح فى خدمة الوطن

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب "الجنائية الدولية" بتحمل مسؤوليتها بشأن مجرمي الحرب الإسرائيليين

إسرائيل تفتح سفارتها فى البحرين بعد 3 سنوات من تطبيع العلاقات

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات