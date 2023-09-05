المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهم بترويج الهيروين بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بـالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الهيروين في مدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين طاهر، وأمانة سر محمد طه.

كانت النيابة قد أسندت للمتهم تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين، بقصد الاتجار في دائرة قسم مدينة نصر ثان.

شهادة معاون المباحث

وشهد معاون مباحث قسم شرطة ثان مدينة نصر أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية، أبصر المتهم داخل سيارته ويقوم بالتدخين، وبإيقافه وتفتيشه عثر معه على 10 لفافات ورقية تحوي كل منهم مسحوث بيچ اللون يشبه جوهر مخدر "الهيروين"، وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته.

المشدد 3 سنوات لشاب يروج الحشيش في العمرانية

وكانت قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألفا، بتهمة الاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة العمرانية.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 3866 لسنة 2023 جنايات العمرانية، أن المتهم "ونيس. ف"، 26 سنة، أن المتهم أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.