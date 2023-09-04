مصرع وإصابة 3 إثر انهيار جزئي بأحد المولات في التجمع الخامس

شهد مول تحت الإنشاء في منطقة التجمع الخامس بشرق القاهرة، حادث انهيار جزئي، أسفر عن مصرع وإصابة 3 أشخاص.

وتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، إخطارا من اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة للمباحث، بورود بلاغ بوقوع حادث ووجود مصابين إثر انهيار داخل مول تجارى تحت الإنشاء بجوار كوبري محمد نجيب في شارع التسعين بالتجمع.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين من التحريات والمعاينات الأولية، أنه أثناء قيام العمال بأعمال إنشائية وقع انهيار حائط مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين.

وقد تدخلت سيارات الإسعاف ونقلت الجثة والمصابين، فيما يستمع رجال الشرطة إلى أقوال الشهود وجمع المعلومات حول ملابسات وظروف الواقعة وتحرير المحضر اللازم.