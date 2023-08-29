الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بقتل ابن لاعب الزمالك السابق محمد قشمير

قشمير
قشمير

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد حسني العالم، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد عمر حسن قشمير في حلوان لجلسة 23 سبتمبر لحضور الشاهد والمحامي الأصيل.

تفاصيل أمر الاحالة 

كشف أمر الإحالة عن أن المتهم عبدالعزيز محمد الشيمي، 19 عامًا، بدائرة قسم شرطة حلوان محافظة القاهرة قتل المجني عليه محمد عمر حسن من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن استوقفه وأشهر سلاحًا أبيض لسرقته فرفض الانصياع له فانهال عليه طعنًا بسلاحه الأبيض في صدره، فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق، التي أودت بحياته، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم سرق المنقول المبين وصفًا بالأوراق، والمملوك للمجني عليه محمد عمر حسن قشمير عقب إتمام جُرمه محل الاتهام السابق، وكان ذلك حال حمله سلاحًا- محل الاتهام- وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاحًا أبيض- مطواة قرن غزال- بغير ترخيص.

محاكم التجمع الخامس المستشار محمد حسني العالم محمد عمر حسن قشمير نجل لاعب الزمالك السابق مديرية امن القاهرة

مواد متعلقة

حدث ليلا| العثور علي جثة عامل مقتول في كرداسة.. وحل لغز جثة سيدة قنا

غدا.. محاكمة المتهمين بتهمة سرقة أصحاب المعاشات

المشدد 6 سنوات والغرامة لمروج مخدر الهيروين بمدينة نصر

تأجيل محاكمة 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار فى المطرية لـ3 سبتمبر

تأجيل محاكمة طبيب أجبر سيدات على ممارسة الرذيلة مقابل الإجهاض لـ1 أكتوبر

الأكثر قراءة

صور الطفل المقتول على يد بنت خالته وصديقتها فى قليوب

باحث سياسي لـ القاهرة الإخبارية: زيارة البرهان لمصر تعلن عن مرحلة عسكرية جديدة

المخرج خالد جلال ينعى الناقدة رانا أبوالعلا

تفاصيل لقاء الرئيس السيسى والبرهان فى العلمين (إنفوجراف)

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 29-8-2023

لبحث سبل التعاون.. وزير العدل يستقبل وفد من البرلمان العراقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

د هند جاد

دكر شرغوش

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 5 آلاف فلسطينى منذ بداية العام الجارى

المراقبة والاستخبارات.. كيف تعمل طائرة التجسس"ORON"�الإسرائيلية الجديدة؟

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟