حبس محامى ترافع أمام محكمة جنايات الإسكندرية وهو "سكران"

قررت نيابة المنشية بالإسكندرية، حبس محامي 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالحضور للمرافعة عن أحد المتهمين أمام القاضي في حالة تعاطي الكحول داخل إحدى قاعات المحكمة الإبتدائية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وتحرير فيش وتشبيه، واستعجال الاستعلام عن كاميرات مراقبة بمحل الواقعة وأن يراعي التجديد له في الميعاد القانوني.



تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية ، إخطار من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد بحضور ع.ال.ع، محامي ، للمرافعة عن المتهم "س.س.ص" في قضية الاتجار بالمخدرات والمقيدة جنايات العامرية ثان، والقضية مؤجلة من أمس للمرافعة، وتبين أن المحامي كان في حالة تعاطي المواد الكحولية، ويتحدث أمام الدائرة 34 جنايات برئاسة المستشار محمود عيسي رئيس المحكمة بكلام غير مفهوم وعدم احترام قانون المرافعة أمام المحكمة وفي حالة سكر.



على الفور تم التحفظ علي المحامي بمعرفة ضباط مباحث وحرس المحكمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وعرضة علي نيابة المنشية لعد تحرر المحضر رقم 10963 لسنة 2023 جنح قسم شرطة المنشية وأخطرت التحقيقات.