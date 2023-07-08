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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جنايات كفر الشيخ تنظر قضية قاتل شقيقه التوأم

حبس
حبس

تنظرمحكمة جنايات كفر الشيخ اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل شقيقه داخل قرية الأخماس التابعة بمركز كفر الشيخ في أحداث القضية رقم 13038 لسنة 2022 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3279 لسنة 2022 جنايات كلي كفر الشيخ.

بداية القضية تعود إلى يوم 24 سبتمبر من العام الماضي، عندما قتل المتهم ويدعى "م. ف. ب. خ" 31 سنة، شقيقه التوأم طلحة بسبب الخلافات الدائمة بينهما بسبب خلافات الزوجات، ليسدد طعنات لشقيقه أودت بحياته عقب وصوله إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

وكشف قرار إحالة المتهم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، أن المتهم قتل شقيقه عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لهذا الغرض سلاحا أبيض سكين وتوجه إليه بمحل تواجده بمسكنه وما أن ظفر به حتى عاجله بطعنة بسلاحه الأبيض استقرت بصدره قاصدًا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهم تهمة حيازة سلاح أبيض والمستخدم في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق دون أن يوجد لإحرازه مسوغ قانوني من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

إحالة المتهم أحداث القضية ارتكاب الجريمة إصابات التحقيق

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