المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة استعراض القوة بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، بالسجن 10 سنة لعاطل، بتهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد إثارة الذعر بين المواطنين، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء في المطرية.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغًا من الأهالي يفيد بقيام عاطل بقطع أحد الطرق فى دائرة القسم، وبحوزته سلاح ناري أطلق منه عدة أعيرة نارية، لترويع المواطنين وإثارة الذعر بينهم، بقصد فرض السيطرة بسبب مشاجرة نشبت بينه وبين إحدى العائلات في المنطقة، بسبب رفضهم وقوفه أمام منزلهم لترويج المخدرات.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين صحة البلاغ، وقيام المتهم باستعراض القوة مستخدما السلاح الناري الذي ضبط بحوزته.

تم ضبط المتهم وبحوزته سلاح ناري المستخدم في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتي قضت عليه بالسجن المشدد 10 سنوات.