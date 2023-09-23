أخبار الظهيرة| وفاة المستشار معتز خفاجى.. وجولة جديدة لمفاوضات سد النهضة

تنوعت أخبار الظهيرة خلال الساعات الماضية، بين سياسية وفنية واجتماعية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

كريستيانو رونالدو يكشف موقفه من اعتزال كرة القدم

أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، سعادته البالغة بعد الفوز على أهلي جدة في كلاسيكو الدوري السعودي خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.. للمزيد اضغط هنا.

تقابل قطارين في نفس الاتجاه بمحطة مترو أم المصريين يُثير الذعر بين الركاب

شهدت محطة مترو أم المصريين بالجيزة حالة من الذعر بين الركاب؛ بسبب التقاء قطارين على نفس المسار بالمحطة.. اضغط هنا.

موعد ومكان تشييع جثمان المستشار معتز خفاجى

تشيع أسرة المستشار معتز خفاجي، جثمان الراحل عقب صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلي.. للمزيد اضغط هنا.

انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا

انطلقت، صباح اليوم، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بحضور الوزراء المعنيين من مصر، والسودان، وإثيوبيا ووفود التفاوض من الدول الثلاث، للمزيد اضغط هنا.

وفاة المخرج منير راضى بعد صراع مع المرض

رحل المخرج منير راضي عن عالمنا، اليوم السبت، عن عمر يناهز الـ80 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض.. للمزيد اضغط هنا.

موعد إجازة المولد النبوي 2023 للقطاع الخاص.. الإجازات الرسمية المتبقية

موعد إجازة المولد النبوي 2023 للقطاع الخاص محور اهتمام الملايين المواطنين، وذلك عقب إعلان حسن شحاتة وزير العمل عن كافة تفاصيل الاجازة الرسمية والتي يقرها قانون العمل المصري لجميع موظفي القطاعين العام والخاص وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.. للمزيد اضغط هنا.

عاجل.. أمر رئاسي بتقسيم تونس إلى 5 أقاليم لأول مرة فى تاريخها

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا يقضي بتقسيم البلاد إلى خمسة أقاليم، وذلك في سابقة أولى في تاريخ تونس.. للمزيد اضغط هنا.

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