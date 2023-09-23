السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

موعد ومكان تشييع جثمان المستشار معتز خفاجى

المستشار معتز خفاجى
المستشار معتز خفاجى

تشيع أسرة المستشار معتز خفاجي، جثمان الراحل عقب صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلي.

وتوفى المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، أمس، عن عمر ناهز 72 عاما، وهو الد المستشار محمد معتز خفاجي، بالمكتب الفني للنائب العام.

بدأ المستشار معتز خفاجي حياته معاونا بالنيابة العامة في عام 1976 بنيابة المعادي ثم حلوان، وتدرج في المناصب القضائية حتى وصل لمنصب رئيس محكمة ابتدائية لمدة عامين، ثم عاد للنيابة العامة مرة أخرى رئيسا لنيابة المعادي لمدة 11 سنة وبعدها تم ندبه إلى مكتب التحفظ على الأموال بمكتب النائب العام، ومنها إلى نيابة استئناف القاهرة ليعود مرة أخرى إلى محكمة الجنايات، وبعدها إلى المكتب الفني بوزارة العدل حتى استقر في العمل في محكمة الجنايات بدرجة رئيس محكمة استئناف، وعمل فترة طويلة عضوا بدائرة جنايات الهرم التي يرأسها القاضي محمود سامي كامل، حتى عين رئيسا لمحكمة الجنايات.

قضايا هامة نظرها المستشار معتز خفاجي

ونظر خفاجي العديد من القضايا المهمة التي شغلت الرأي العام على مدار السنوات الماضية، منها مكتب الإرشاد، ومقتل اللواء نبيل فراج، وخلية أكتوبر الإرهابية، وقتل الشيعي حسن شحاته، وغرفة عمليات رابعة، وأحداث العياط وأطفيح، واعتصام النهضة، و3 قضايا لعناصر تنظيم «أجناد مصر» الإرهابي، ومحاولة اغتيال رئيس الزمالك، وخلية «داعش عين شمس»، و«خلية داعش الصعيد» وأحداث عنف منطقة الألف مسكن.

المستشار معتز خفاجي مسجد حسن الشربتلي توفى المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق توفى المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق المستشار محمد معتز خفاجي

مواد متعلقة

عاجل.. وفاة المستشار معتز خفاجى رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق عن عمر يناهز 72 عامًا

المستشار معتز خفاجى: الثورة ضد «الإخوان» قلبت الترابيزة على مخطط تقسيم مصر.. وربنا يكون فى عون السيسى

معتز خفاجى لـ"الشاهد": هشام بركات كان يعلم بمحاولة اغتياله ورفض تغيير مساره

المستشار معتز خفاجى يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل قضية "العائدون من الكويت"

معتز خفاجى لـ"الشاهد": كل القضايا التى نظرتها بعد 30 يونيو لم تشهد أى تدخل

الأكثر قراءة

كريستيانو رونالدو يكشف موقفه من اعتزال كرة القدم

تقابل قطارين فى نفس الاتجاه بمحطة مترو أم المصريين يُثير الذعر بين الركاب

طلب مصر من إسرائيل تغليب مسار التهدئة فى فلسطين يتصدر اهتمامات الصحف

موعد ومكان تشييع جثمان المستشار معتز خفاجى

مفاجأة بشأن فيديو رمى الطماطم فى الصحراء

مصر تنتصر على فيروس "سى".. والصحة تؤكد انخفاض معدلات الإصابة إلى 0.38%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

وائل لطفي

بشائر معركة محترمة

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة