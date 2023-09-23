عاجل.. وفاة المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق عن عمر يناهز 72 عامًا

توفى منذ قليل المستشار معتز خفاجي أحد أشهر قضاة دوائر الإرهاب ورئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، عن عمر يناهز 72 عاما.



وفاة المستشار معتز خفاجي

ويعد المستشار معتز مصطفى خفاجي رئيس محكمة جنايات الجيزة، والذي أصدر اليوم أحكاما في قضية أجناد مصر، أحد أهم القضاة الذين نظروا قضايا متعلقة بالإرهاب بعد ثورة 30 يونيو، بمشاركة عضوي دائرته المستشارين سامح سليمان داود ومحمد محمد عمارة.

ونجا "خفاجي" من محاولة اغتيال أمام منزله يوم 10 مايو 2015.

ونظر المستشار معتز خفاجي العديد من القضايا المهمة التي شغلت الرأي العام، منها قضايا مكتب الإرشاد، ومقتل اللواء نبيل فراج، وخلية أكتوبر الإرهابية، وقضية قتل القطب الشيعي حسن شحاته، وقضية غرفة عمليات رابعة وأحداث العياط وأحداث أطفيح، واعتصام النهضة، و3 قضايا لعناصر تنظيم "أجناد مصر" الإرهابي، ومحاولة اغتيال رئيس الزمالك، و"خلية داعش عين شمس"، و"خلية داعش الصعيد"، و"أحداث عنف منطقة الألف مسكن"، فضلا عن عشرات الجلسات التي عقدها للنظر في أمر حبس المئات من العناصر التكفيرية.