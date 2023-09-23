السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا

مفاوضات سد النهضة
مفاوضات سد النهضة

انطلقت صباح اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بحضور الوزراء المعنيين من مصر، والسودان، وإثيوبيا ووفود التفاوض من الدول الثلاث.

يأتي ذلك في إطار استكمال الجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة يومي ٢٧-٢٨ أغسطس الماضي، بناءً على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف أربعة أشهر، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا  في ١٣ يوليو الماضي.

مصر تستمر فى التعامل مع المفاوضات كعهدها دائما بالجدية وحسن النوايا

وصرح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بأن مصر تستمر في التعامل مع المفاوضات كعهدها دائما بالجدية وحسن النوايا اللازمين بغرض التوصل لاتفاق عادل ومتوازن، يراعي مصالحها الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها الحالية ويحفظ حقوق الشعب المصرى، وفي الوقت ذاته يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، بما يضمن تحقيق التنمية والرخاء لشعوب مصر وإثيوبيا والسودان.

التصرفات الأحادية المخالفة للقانون الدولى تلقى بظلال غير إيجابية 

txt

شكرى: يمكن التوصل لاتفاق حول سد النهضة خلال أسبوع حال توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا

txt

انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة فى مصر.. اليوم

اتصالاً بذلك، جدد وزير الموارد المائية والري  الإشارة إلى ما مثله استمرار إثيوبيا في عملية ملء سد النهضة "في غياب الاتفاق اللازم" من انتهاك لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في ٢٠١٥، مشيراً إلى أن استمرار مثل هذه التصرفات الأحادية المخالفة للقانون الدولي يلقي بظلال غير إيجابية على العملية التفاوضية الراهنة ويهدد بتقويضها.

وأكد سويلم أهمية حشد الجهود ليتسنى التوصل للاتفاق المطلوب في المدة الزمنية المقررة لا سيما مع الأخذ في الاعتبار وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح إبرام اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.

مفاوضات سد النهضة الوزراء المعنيين لدول الثلاث الجولات التفاوضية مصر وإثيوبيا والسودان

مواد متعلقة

متحدث الرى: المفاوضات حول سد النهضة لم تشهد أى تغيير بمواقف إثيوبيا

انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة فى مصر.. اليوم

الأكثر قراءة

تقابل قطارين فى نفس الاتجاه بمحطة مترو أم المصريين يُثير الذعر بين الركاب

كريستيانو رونالدو يكشف موقفه من اعتزال كرة القدم

موعد ومكان تشييع جثمان المستشار معتز خفاجى

وفاة المخرج منير راضى بعد صراع مع المرض

مفاجأة بشأن فيديو رمى الطماطم فى الصحراء

طلب مصر من إسرائيل تغليب مسار التهدئة فى فلسطين يتصدر اهتمامات الصحف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذي منحه «تريند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

وائل لطفي

بشائر معركة محترمة

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة