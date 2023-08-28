الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الرى: المفاوضات حول سد النهضة لم تشهد أى تغيير بمواقف إثيوبيا

سد النهضة
سد النهضة

قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن جولة المفاوضات  حول سد النهضة انتهت منذ قليل، مؤكدًا أن الجولة لم تشهد أي تغيير ملموس في مواقف الجانب الإثيوبي والمواقف تتوجه لتحقيق المكاسب الإثيوبية بشكل منفرد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر قدمت العديد من الاقتراحات التي تستهدف مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا ولكن لم نشهد هذا الأمر من الجانب الإثيوبي، مشيرًا إلى أن المقترحات كلها فنية تراعي مصالح الدول الثلاث.

وأكد أن الهدف هو الوصول لاتفاق قانوني ملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، مؤكدًا أن السودان تقدم بشواغله، والمصالح بين مصر والسودان تلتقي حول نقاط مشتركة وكلها تحت مظلة اتفاقية عام 1952، مشيرًا إلى أن كل دولة تعرض شواغلها لكن مصر تعرض مصالح الدول الثلاث.

موعد الجولة الثانية من المفاوضات

وكشف عن أن الجولة الثانية من المفاوضات في النصف الأخير من شهر سبتمبر في إثيوبيا، مؤكدًا أنها مستمرة في التفاوض ونأمل أن الجانب الإثيوبي يشهد تغييرًا ملموسًا في توجهاته، لأن الأمر لا يقتصر على الملء الرابع ولكن نتحدث عن الجفاف الممتد والمقرر أن يستمر لسنوات. 

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