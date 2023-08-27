الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الباز": سد النهضة أكثر المواضيع التى تم التدليس فيها على الشعب المصرى

الباز
الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن سد النهضة من أكثر المواضيع التي تم التدليس فيها على الشعب المصري من قبل منصات وقنوات وأشخاص.

وأضاف خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن بعض الأشخاص التي تطرح نفسها على الرأي العام، خرجت لتقول إن اتفاقية المبادئ في 2015 كانت سببًا في بناء سد النهضة، مشيرًا إلى أن هذا الشخص كما قال "طه حسين" رضي عن جهله ورضى عنه جهله.

وأكد "الباز"، أنه لولا الأحداث التي حدثت في يناير لما كان سد النهضة قد تم بناؤه، ولكنها جرت على البلد خراب غير طبيعي، مشيرًا إلى أنه عندما أصبح هناك قوام دولة قمنا للحاق ما نقدر عليه باتفاق المبادئ، وبه تقييد في بنوده الأخيرة أنه إذا حدث خلاف بين الدول الثلاث يتم الاحتكام للدول الأجنبية.

استئناف المفاوضات من القاهرة 

وتابع: أن اليوم طبقاً للبيان الذي أعلنته وزارة الرأي تم استئناف المفاوضات من القاهرة، وتم الاتفاق في 13 يوليو الماضي عندما كان أبي أحمد بالقاهرة، والتقى بالرئيس السيسي، وتم الاتفاق على إطلاق جولة من المفاوضات تنتهي في 4 أشهر، مؤكدًا أن مصرلا تمانع ولا ترفض بناء سد النهضة ولا تمنع أن يكون لديهم تنمية ولكنها تطالب باتفاق قانوني ملزم للدول الثلاث بألا يتم التصرف في قواعد الملء والتشغيل للدول الثلاث من إثيوبيا. 

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