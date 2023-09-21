الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

شكرى: يمكن التوصل لاتفاق حول سد النهضة خلال أسبوع حال توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

قال وزير الخارجية سامح شكري، إنه يمكن التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة، خلال أسبوع، حال توفرت الإرادة السياسية لدى إثيوبيا. 

مطالبة إثيوبيا بالمرونة

وطالب وزير الخارجية، خلال تصريحاته لقناة "العربية" السعودية، إثيوبيا، بالمرونة المطلوبة للتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة. 

وأضاف سامح شكري، اليوم الخميس، : "إذا توفرت الإرادة لدى إثيوبيا يمكن التوصل لاتفاق خلال أسبوع".

وجاءت تصريحات وزير الخارجية على هامش أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. 

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