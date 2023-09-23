السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وفاة المخرج منير راضى بعد صراع مع المرض

منير راضي
منير راضي

رحل المخرج منير راضي عن عالمنا، اليوم السبت، عن عمر يناهز الـ80 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض. 

وأعلنت المخرجة حنان راضي عن وفاة المخرج منير راضي، ابن عم والدها المخرج الكبير محمد راضي.

وقالت "راضي"، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. توفي إلى رحمة الله ابن عم بابا وعمي الحبيب المخرج الكبير منير راضي".

وأضافت: "تقام صلاة الجنازة اليوم السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ بعد صلاة الظهر من مسجد السلام بمدينة نصر"

المخرج منير راضى 

منير راضي يننتمي لعائلة فنية ساهمت في إنتاج أفلام "العمر لحظة، أبناء الصمت، حائط البطولات"، كما عمل مساعد مخرج في فيلم "أبناء الصمت"، أحد أوائل الأفلام التى تم تصويرها من مواقع الأحداث الحقيقية وعرضت بعد حرب أكتوبر مباشرة.

ومنير راضي هو خرج مصري، من مواليد 1943.
حاصل على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1986.
عمل مساعداً للإخراج لابن عمه المخرج محمد راضي في ثلاثة أفلام، هي: (أبناء الصمت، والمقيدون إلى الخلف، والحاجز)، كما عمل في الإنتاج المسرحي وأنتج عدة مسرحيات، مثل: (الملك لير، وتاجر البندقية، وهاملت)، كما أنتج مسلسلي: (البخلاء، وبيت الدمية).
أول عمل سينمائي أخرجه كان فيلم (أيام الغضب) عام 1989.

نشأ منير راضي في أسرة فنية تضم عددًا من صناع السينما والمسرح، ومنهم المخرج محمد راضي، والفنان والمخرج السيد راضي، والمطربة الكبيرة عفاف راضي، وأصبح الراحل مخرجًا فيما بعد، وله عدد من الأفلام الشهيرة، وصاحب فيلمين ضمن قائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية، هما "زيارة السيد الرئيس" و"أيام الغضب".

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