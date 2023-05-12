في عيد ميلادها.. أبرز المحطات في مشوار عفاف راضي

يحل اليوم 12 مايو، عيد ميلاد الفنانة عفاف راضي، التي أتمت عامها الـ69 واستطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا في مشوارها الفني.

ولدت عفاف راضي في عام 1954، وتخرجت في المعهد العالي قسم الغناء الأوبرالي بتقدير امتياز، وحصلت على درجة الماجستير في الفنون، ثم الدكتوراة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى.

- بدأت عفاف راضي، في مجال الغناء منذ أن كانت طفلة، وانتقلت مع أسرتها من محافظة الغربية إلى القاهرة؛ لتحقق حلمها بالغناء.

- استطاعت عفاف راضي، أن تجمع بين الموهبة في الغناء والتمثيل، حيث شاركت في العديد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل "زمن الحلم الضائع"، وقدمت مسلسل إذاعي "حبي أنا"، والأعمال السينمائية قدمت بها الفيلم الغنائي الاستعراضي "مولد يا دنيا" واستطاعت أن تحقق شهرة ونجاح كبير عن طريقه.

- قدمت عفاف راضي ما يقرب من 200 أغنية، واستطاعت أن تتميز في العديد من الأغنيات التي حققت انتشارًا واسعًا، وكان أبرزها أغنية "هوا يا هوا، والنبي ده حرام، يهديك يرضيك، شبيك لبيك، حاسب وانت ماشي، مصر هي أمي، سهر الحبايب، حادي بادي، سوسة كف عروسة".

- حصلت عفاف راضي، على تكريمات عدة، كان آخرها تكريمها من السيدة انتصار السيسي، والذي اعتبرته بمثابة دفعة قوية لها للعودة بشكل أكبر للساحة الفنية.