الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد فصل الخريف في مصر 2023 وأهم ما يميزه عن الصيف

الخريف
الخريف

ساعات قليلة وينتهى فصل الصيف ويبدأ فصل الخريف رسميًا وفقًا للحسابات الفلكية والهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأعلنت “الأرصاد” عن توقعاتها لفصل الخريف والمقرر أن يبدأ يوم السبت المقبل الموافق 23 سبتمبر ويستمر لمدة 3 أشهر، لينتهي يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حدوث تقلبات وظواهر جوية مصحوبة بموجات حارة وأخرى باردة خلال الأسبوع الأول من فصل الخريف، مشيرة إلى جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر المسببة للسيول نتيجة امتداد منخفض السودان الموسمي.

الخريف من أجمل فصول السنة

وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى أنَّ فصل الخريف يعدّ من أجمل فصول السنة من حيث الاعتدال في الأحوال الجوية فتكون درجات الحرارة مابين حرارة الصيف المرتفعة وبرودة الشتاء.

وأوضحت أنَّ أهم مميزات فصل الخريف هو تساوى فترتي الليل والنهار في معظم الكرة الأرضية ويبدأ الليل بالزيادة والنهار بالنقصان في النصف الشمالي للكرة الأرضية بينما يحدث العكس في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

الاعتدال الخريفي

كما يحدث الاعتدال الخريفي في النصف الشمالي للكرة الأرضية بينما يحدث الاعتدال الربيعي في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، وتشرق الشمس من الشرق تماماً وتغرب من جهة الغرب تماماً ويعتبر أفضل وقت لتحديد الاتجاهات الأربعة.

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وأضافت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنَّ الأوراق تتساقط من الأشجار في فصل الخريف، في النصف الشمالي للكرة الأرضية بينما تورق الأشجار في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

البرودة والحرارة

وتبدأ البرودة وبشكل تدريجي في النصف الشمالي للكرة الأرضية بينما تبدأ الحرارة بالارتفاع في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، كما تكون أشعة الشمس عمودية على خط الاستواء ثم تذهب في حركتها الظاهرية نحو الجنوب بعد الاعتدال.

ولفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنَّ الشمس تغرب لأول مرة في القطب الشمالي بعد أن كانت مشرقة لمدة 6 أشهر بينما تشرق لأول مرة في القطب الحنوبي بعد أن كانت غائبة لمدة 6 أشهر.

وبدأ الدوامة القطبية للرياح بالازدياد في النصف الشمالي بينما تضعف في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

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