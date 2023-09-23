أخبار فاتتك|ميندي يعتذر لجماهير أهلي جدة وكشف كواليس "عايزة أتجوز"

شهدت الساعات الماضية، العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والفنية والرياضية، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

ميندى يعتذر لجماهير أهلي جدة بعد الهزيمة أمام النصر بالدوري السعودي

اعتبر السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي السعودي، أن احتساب الحكم هدف النصر الأول كان قاسيًا، وخسر الأهلي أمام مضيفه النصر بنتيجة 3/4 في المباراة التي جرت بينهما.

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أحمد فؤاد سليم يكشف كواليس مسلسل "عايزة أتجوز" وسر نجاحة

قال الفنان أحمد فؤاد سليم، إنه دخل مرتين لتجربة التمثيل لكنه فشل، وآخر تجربة كانت بعد خروجه من الجيش في شهر رمضان، لكنه عافر وأصر في هذه المرة، لافتاً إلى أن يوسف السباعي هو من سانده للالتحاق بعهد التمثيل.

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"سيرة الأستاذ".. شقيقة "هيكل" لـ"الوثائقية": والدي كان يتمنى عمل أخي بالتجارة

أوضحت مها هيكل، شقيقة أسطور الصحافة الأستاذ محمد حسنين هيكل، أن والدها كان يتمنى أن يعمل أخيها الأكبر في مجال التجارة كوالدها.

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عاجل.. أضر 2930 قرية.. مسئول مغربى يكشف عن حصيلة الزلزال المدمر

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب فوزي لقجع إن الزلزال الذي ضرب البلاد ألحق أضرارا بنحو 2930 قرية يسكنها 2.8 مليون نسمة في جبال الأطلس الكبير.

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"بنغفل الضحايا".. حبس عصابة الـ12 مجرم بمدينة العبور 4 أيام

أمرت نيابة العبور بحبس عناصر أخطر تشكيل عصابي مكون من 12 متهمًا بينهم 6 مسجلين خطر 4 أيام على ذمة اتهامهم بسرقة الثمار من المركبات خلف المنطقة الصناعية.

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أسعار الفراخ في بورصة الدواجن بمصر اليوم السبت 23-9-2023

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن في مصر اليوم السبت 23-9-2023 من أكثر الأمور التي تشغل ربات البيوت، وذلك حين وضع قائمة مشتريات تكفي أفراد الأسرة طوال أيام الشهر.

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