السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد فؤاد سليم يكشف سر حبه للفن وبداياته الحقيقية فى التمثيل

أحمد فؤاد سليم
أحمد فؤاد سليم

كشف الفنان أحمد فؤاد سليم عن كواليس بدايته الفنية وحبه للتمثيل، قائلاً:" إن مدرس مادة التاريخ هو السبب في حبه للتمثيل، معقبا: "كان يشخص مادة التاريخ لنا.. كان غاوي تمثيل ويجيب أدوات المكياج والإكسسوارات ويمثل لنا شخصيات التاريخ فأنا حبيت الحكاية والفن من هنا".

 

الفن هو اللغة الشاعرية في الحياة

وأضاف سليم خلال لقاءه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طاب عبر قناة الحياة، أن الفن هو اللغة الشاعرية في الحياة، لافتاً إلى أن والدته هي أول من وقف بجانبه في بدايته الفنية، معقبًا: "كانت بتداري عليا لما أروح أمثل في الساحات الشعبية ومراكز الشباب وأتاخر بالليل بره".

 

وتابع الفنان أحمد فؤاد سليم: أبويا كان راجل عبقري وعارف إني بمثل وكان ييجي يتفرج عليا وأنا بمثل في بعض الأماكن وميقوليش". 

 

وأشار إلى أنه ذهب ليوسف السباعي من أجل الالتحاق بمعهد التمثيل.

أحمد فؤاد سليم بداية احمد فؤاد سليم الفن برنامج بالخط العريض إيمان أبو طالب

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