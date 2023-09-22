الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أحمد فؤاد سليم: يوسف شاهين كان يعرف ربنا وأدعي له بعد كل صلاة

أحمد فؤاد سليم
أحمد فؤاد سليم

كشف الفنان أحمد فؤاد سليم عن علاقته بالمخرج الراحل يوسف شاهين، وحقيقة دعائه له بعد كل صلاة، قائلاً: "إن يوسف شاهين شخص جميل، رحمه الله، لما كان يبقى فيه شوت صعب علينا في التصوير، كان يقول لنا في حد ما استحماش النهاردة، ويقول لنا اقرأوا الفاتحة". 

كفاح يوسف شاهين 

وأضاف الفنان أحمد فؤاد سليم خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب عبر قناة الحياة، أن يوسف شاهين كان يعرف الله سبحانه وتعالى، وكان إنسان ذكي واتمرمط في الحياة، هذا الرجل كافح من أجل أن يكون يوسف شاهين، سافر وقام ببيع عفش بيت أهله، وفي النهاية  لم يتبق معه نقود، ونام في الشارع  لأنه لم يكن قادرًا على دفع الإيجار". 

وتابع: "بعد أن أنهى يوسف شاهين دراسته للمسرح في أمريكا، مر على باريس، وجد أن القناة السابعة الفرنساوية كانت تعمل للعالم الثالث، حيث كانت تشجع مخرجي العالم الثالث، فذهب إليهم واستقر معهم لمدة أسبوع وعرف السينما، وهو أصلًا صاحب ثقافة فنية، ومن هنا عاد إلى مصر وهو مخرج سينمائي". 

أحمد فؤاد سليم المخرج يوسف شاهين برنامج بالخط العريض كفاح يوسف شاهين حياة يوسف شاهين

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