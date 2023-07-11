مهرجان المسرح المصرى يكرم أحمد فؤاد سليم فى دورته السادسة عشرة

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، في دورته السادسة عشرة التي تقام في الفترة من 29 يوليو حتى 14 أغسطس 2023، الفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، وذلك تقديرا لمشواره الفني والمسرحي بشكل خاص.

وقال الفنان محمد رياض في بيان صحفي، إن أحمد فؤاد سليم، من رجال المسرح الراسخين، وأحد فرسان المسرح القومي بأعماله التي قدمها على خشبة هذا المسرح العريق، ومن الذين أضافوا للمسرح المصري، ومن الممثلين المخضرمين في هذا المجال، وله سنوات طويلة من العطاء المسرحي لذلك يستحق التكريم.

ولد الفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، في 6 فبراير عام 1947، لأسرة من محافظة الشرقية، درس في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ مشواره الفني بمسرحية “الصعايدة وصلوا” عام 1989 من إخراج السيد راضي، ثم شارك فى عدد كبير من المسرحيات ومنها: عرابي زعيم الفلاحين، قصة الموت، السبنسة، الآخر، رجال الله، الزير سالم، بيت في الهوا، دستور يا أسيادنا، منمنمات تاريخية، الملك لير، المحاكمة، أهلا رمضان، والوصية، والتي كانت اخر أعماله المسرحية على خشبة المسرح القومي 2020، وتعامل مع عدد كبير من المخرجين منهم: طارق الدويري، أحمد عبد الحليم، نضال الأشقر، جلال الشرقاوي، سمير العصفوري، عبد الرحيم إبراهيم، عبد الغفار عوده، وخالد جلال.

وتخطى رصيد أعمال الفنان أحمد فؤاد سليم على مستوى المسرح والسينما والدراما التليفزيونية الـ 160 عملا فنيا.