أحمد فؤاد سليم يكشف كواليس مسلسل "عايزة أتجوز" وسر نجاحه

قال الفنان أحمد فؤاد سليم، إنه دخل مرتين لتجربة التمثيل لكنه فشل، وآخر تجربة كانت بعد خروجه من الجيش في شهر رمضان، لكنه عافر وأصر في هذه المرة، لافتاً إلى أن يوسف السباعي هو من سانده للالتحاق بعهد التمثيل.

وأضاف الفنان أحمد فؤاد سليم، خلال لقاءه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب إلى أن مسرحية "الصعايدة وصلوا" كان أول شئ يقوم بتصويره.

كما أعرب الفنان أحمد فؤاد سليم، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "عايزة أتجوز"، لافتاً إلى أنه في الأصل كان "ست كوم".

وتابع: "استمرينا في تصوير مسلسل "عايزة أتجوز" 6 أشهر، في ستوديو مصر، وكانت بداية حكاية المسلسل هو الأستاذ رامي إمام الذي يعتبر من العقليات المستنيرة في الفن وله وجهة نظر، حيث أرسل لي حلقتين كـ "ست كوم" في البداية، فأنا عجبتني الفكرة جدًا، وقلت له إنه يبقى مسلسل كويس جدًا يا أستاذ رامي" ، وكان من الواضح أنه كان لديه نفس الاتجاه بأن يكون مسلسل.

مسلسل “عايزة أتجوز” تجربة إنسانية حقيقية"

وأشار إلى أن مسلسل "عايزة أتجوز" كان عن تجربة إنسانية حقيقية، حيث كانت تجربة المؤلفة غادة عبدالعال نفسها، وكانت تكتبها في صورة يوميات على الفيسبوك، وأخذتها دار الشروق وعملتها كتاب، وتم ترجمة هذا الكتاب، لدرجة أنه تم الحديث عنه في الصحافة في "النيويورك تايمز" كدراسة في علم الاجتماع.

كما أشار إلى أن الفنان أحمد زكي هو من رشحه لفيلم ضد الحكومة، معقباً: "الفنان أحمد زكي كان "مودي" وتمنيت التمثيل معه".