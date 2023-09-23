السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد فؤاد سليم يكشف كواليس مسلسل "عايزة أتجوز" وسر نجاحه

أحمد فؤاد سليم
أحمد فؤاد سليم

قال الفنان أحمد فؤاد سليم، إنه دخل مرتين لتجربة التمثيل لكنه فشل، وآخر تجربة كانت بعد خروجه من الجيش في شهر رمضان، لكنه عافر وأصر في هذه المرة، لافتاً إلى أن يوسف السباعي هو من سانده للالتحاق بعهد التمثيل. 

وأضاف الفنان أحمد فؤاد سليم، خلال لقاءه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب  إلى أن مسرحية "الصعايدة وصلوا" كان أول شئ يقوم بتصويره.

كما أعرب الفنان أحمد فؤاد سليم، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "عايزة أتجوز"، لافتاً إلى أنه في الأصل كان "ست كوم".

وتابع: "استمرينا في تصوير مسلسل "عايزة أتجوز" 6 أشهر، في ستوديو مصر، وكانت بداية حكاية المسلسل هو الأستاذ رامي إمام الذي يعتبر من العقليات المستنيرة في الفن وله وجهة نظر، حيث أرسل لي حلقتين كـ "ست كوم" في البداية، فأنا عجبتني الفكرة جدًا، وقلت له إنه يبقى مسلسل كويس جدًا يا أستاذ رامي" ، وكان من الواضح أنه كان لديه نفس الاتجاه بأن يكون مسلسل. 

مسلسل “عايزة أتجوز” تجربة إنسانية حقيقية" 

وأشار إلى أن مسلسل "عايزة أتجوز" كان عن تجربة إنسانية حقيقية، حيث كانت تجربة المؤلفة غادة عبدالعال نفسها، وكانت تكتبها  في صورة يوميات على الفيسبوك، وأخذتها دار الشروق وعملتها كتاب، وتم ترجمة هذا الكتاب، لدرجة أنه تم الحديث عنه في  الصحافة في "النيويورك تايمز" كدراسة في علم الاجتماع.

كما أشار إلى أن الفنان أحمد زكي هو من رشحه لفيلم ضد الحكومة، معقباً: "الفنان أحمد زكي كان "مودي" وتمنيت التمثيل معه". 

الفنان احمد فؤاد سليم برنامج بالخط العريض مسلسل عايزة اتجوز الإعلامية إيمان أبو طالب أحمد زكي

الأكثر قراءة

عاجل.. أضر 2930 قرية.. مسؤل مغربى يكشف عن حصيلة الزلزال المدمر

أول تعليق من المفتى على حظر النقاب فى المدارس

عاجل.. الحقيقة الكاملة وراء اختراق صفحة “أوقاف الدقهلية” ونشر مقاطع إباحية

مفاجأة بشأن فيديو رمى الطماطم فى الصحراء

بالأسماء.. حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين بقطاع البترول 2023.. «العامة وبتروجت وبتروجاس»

عاجل.. وفاة الرئيس الإيطالى السابق جورجو نابوليتانو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصري: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

وائل لطفي

بشائر معركة محترمة

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة