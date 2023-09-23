السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"سيرة الأستاذ".. شقيقة "هيكل" لـ"الوثائقية": والدى كان يتمنى عمل أخى بالتجارة

الأستاذ محمد حسنين
الأستاذ محمد حسنين هيكل

أوضحت مها هيكل، شقيقة أسطور الصحافة الأستاذ محمد حسنين هيكل، إن والدها كان يتمنى أن يعمل أخيها الأكبر في مجال التجارة كوالدها.

وأضافت خلال حديها لقناة "الوثائقية"، ضمن فيلم وثائقي بعنوان "هيكل.. سيرة الأستاذ"، احتفالًا بمئوية ميلاد الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل:"والدها كان مثل باقي رجال هذا الزمن.. يحب أن يمارس ابنه نفس مهنته".

وأضافت: "والدي كان يتمنى أن يعمل أخي بالتجارة، ولكن والدتي كانت شايفة إنه لازم يكمل تعليمه في الاتحاه اللي هو عايزه".  

ويعتبر محمد حسنين هيكل أحد أشهر الصحفيين العرب والمصريين فى القرن العشرين، ساهم في صياغة السياسة في مصر منذ فترة الملك فاروق حتى وفاته سنة 2016، فقد تولى مناصب صحفية هامة مثل رئيس تحرير جريدة الأهرام، وقدم عشرات الكتب التي كان فيها صحفيًا وكاتبًا ومُحللًا وشاهدًا على التاريخ، لكن في كل هذه الكتب لم يكتب "هيكل" سيرته الذاتية، قبل رحيله.

الأكثر قراءة

عاجل.. أضر 2930 قرية.. مسؤل مغربى يكشف عن حصيلة الزلزال المدمر

أول تعليق من المفتى على حظر النقاب فى المدارس

عاجل.. الحقيقة الكاملة وراء اختراق صفحة “أوقاف الدقهلية” ونشر مقاطع إباحية

مفاجأة بشأن فيديو رمى الطماطم فى الصحراء

بالأسماء.. حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين بقطاع البترول 2023.. «العامة وبتروجت وبتروجاس»

عاجل.. وفاة الرئيس الإيطالى السابق جورجو نابوليتانو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصري: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

وائل لطفي

بشائر معركة محترمة

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة