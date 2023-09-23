"سيرة الأستاذ".. شقيقة "هيكل" لـ"الوثائقية": والدى كان يتمنى عمل أخى بالتجارة

أوضحت مها هيكل، شقيقة أسطور الصحافة الأستاذ محمد حسنين هيكل، إن والدها كان يتمنى أن يعمل أخيها الأكبر في مجال التجارة كوالدها.

وأضافت خلال حديها لقناة "الوثائقية"، ضمن فيلم وثائقي بعنوان "هيكل.. سيرة الأستاذ"، احتفالًا بمئوية ميلاد الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل:"والدها كان مثل باقي رجال هذا الزمن.. يحب أن يمارس ابنه نفس مهنته".

وأضافت: "والدي كان يتمنى أن يعمل أخي بالتجارة، ولكن والدتي كانت شايفة إنه لازم يكمل تعليمه في الاتحاه اللي هو عايزه".

ويعتبر محمد حسنين هيكل أحد أشهر الصحفيين العرب والمصريين فى القرن العشرين، ساهم في صياغة السياسة في مصر منذ فترة الملك فاروق حتى وفاته سنة 2016، فقد تولى مناصب صحفية هامة مثل رئيس تحرير جريدة الأهرام، وقدم عشرات الكتب التي كان فيها صحفيًا وكاتبًا ومُحللًا وشاهدًا على التاريخ، لكن في كل هذه الكتب لم يكتب "هيكل" سيرته الذاتية، قبل رحيله.