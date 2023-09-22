الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد عبد المنعم لـ مواهب "كابيتانو مصر": خلي عندك هدف إنك تشرف مصر

كابيتانو مصر
"كابيتانو مصر"

شهدت الحلقة الرابعة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "ON"، ظهور نجم النادي الأهلي محمد عبد المنعم لتقديم نصائح للمواهب الصاعدة.

ووجه محمد عبد المنعم عدة نصائح للمشتركين في كابيتانو مصر، قائلا: «خلي دايما فيه هدف قدامك، وإنك توصله وتشرف مصر».

وأضاف أنه يجب على جميع اللاعبين التركيز لتحقيق هدفه، والوصول لحلمه الذى يرغب فى تحقيقه، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح فى إعلاء اسم الكرة المصرية بالمستقبل القريب.

“كابيتانو مصر” 

يذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفى الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".

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