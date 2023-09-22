الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيف يمكن للمرض النفسي أن يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة؟

المرض النفسي
المرض النفسي

تعد الأمراض النفسية أمرًا شائعًا في المجتمعات الحديثة، حيث يعاني العديد من الأشخاص من مشاكل نفسية مثل الاكتئاب، القلق، والتوتر العصبي، وبالرغم من أن هذه الأمراض تؤثر بشكل رئيسي على الحالة النفسية للفرد، إلا أنها أيضًا قد تكون لها تأثير كبير على الصحة الجسدية.

تؤثر الأمراض النفسية بشكل كبير على الصحة الجسدية، حيث يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية مزمنة مثل أمراض القلب والسمنة وارتفاع ضغط الدم. 

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في هذا الصدد أوضحت الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، إن التوتر النفسي والأمراض النفسية الأخرى يمكن أن يؤثران سلبًا على الجسم والجهاز المناعي بشكل عام، فعلى سبيل المثال، الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق المزمن قد يعانون من زيادة في إفراز هرمون الكورتيزول في الجسم، وهو الهرمون المرتبط بالاستجابة للتوتر، فزيادة مستويات الكورتيزول يمكن أن تؤدي إلى زيادة ضغط الدم ومشاكل في القلب.

 

علاقة الأمراض النفسية بزيادة فرص الإصابة بالأمراض المزمنة

بالإضافة إلى ذلك، أكدت "عبد السلام" أن الأمراض النفسية ترتبط أيضًا بزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والسمنة، فالاكتئاب قد يؤدي إلى انخفاض الرغبة في ممارسة النشاط البدني وتناول الطعام الصحي، مما يزيد من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب، وهذا بالإضافة إلى أن الأمراض النفسية يمكن أن تؤثر على نظام المناعة، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض المعدية والالتهابية.

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إجراءات الوقاية والتعامل مع تأثير الأمراض النفسية على الصحة الجسدية:

لحماية صحتنا الجسدية من تأثير الأمراض النفسية، هناك بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها أولاً، ينصح بالبحث عن الدعم النفسي المناسب، سواء من خلال الاستشارة النفسية أو العلاج النفسي، للتعامل مع الأمراض النفسية بشكل فعال.

كما ينصح أيضًا بممارسة التمارين الرياضية بانتظام، حيث تساعد التمارين البدنية في تحسين المزاج وتقليل المستويات الزائدة من الكورتيزول في الجسم، وقد تساعد النشاطات الذهنية مثل اليوجا أو التأمل في تحقيق الاسترخاء وتهدئة العقل.

علاوة على ذلك، ينصح بالاهتمام بالتغذية الصحية، حيث يمكن أن تلعب الأطعمة الصحية دورًا هامًا في تعزيز الصحة الجسدية والنفسية، كما يجب تجنب الإفراط في تناول المشروبات الكحولية أو المخدرات، حيث يمكن أن يزيد استخدامها من احتمالية تفاقم الأمراض النفسية وتأثيرها السلبي على الجسم.

الأمراض النفسية الاكتئاب القلق التوتر العصبي الصحة الجسدية أمراض القلب السمنة

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