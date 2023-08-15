استشاري يكشف أهم أعراض المرض النفسي عند الأطفال

قال الدكتور علي النبوي، أستاذ الطب النفسي، إن نسبة الأمراض النفسية في العالم تشكل 25% ويتم عمل أبحاث مضاهية لها بمصر، مؤكدًا أن النسب المصرية هي ذاتها الموجودة في العالم.

وأضاف “النبوي” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الأمراض النفسية يختلف فيها الطفل عن المراهق عن الجامعي، مؤكدًا أن الاكتئاب عند الأطفال يتمثل في اضطرابات نفسية لأن الطفل لم يتعلم المشاعر واكتئابه يكون سلوكيًا مثل أن يكون عنيفًا أو يصاب بحالة تبول لا إرادي، أو يعتاد سرقة زملائه، وكذلك التلعثم بمثابة تعبير عن القلق والاكتئاب.

أعراض الأمراض النفسية عند الأطفال

وتابع أن الطفل في الابتدائي أمراضه النفسية مختلفة عن الطفل في المرحلة الاعدادية فتعبيراتهم تكون أكثر عنادًَا ويكون مجادلًا وينتقد دائمًا ومندفعًا وهذا يحدث للأولاد كلهم عند البلوغ، وهذه هرمونات موجودة في الذكور تجعلهم مندفعين ولابد أن نتفهم لأنه إذا لم يتم احتوائه بالحنان يكون زملائه هم الملجئ.