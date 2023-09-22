الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| وفاة الفنان التشكيلي عز الدين نجيب.. واستعدادات أمنية بمحيط المدارس

الظهيرة
الظهيرة

تنوعت أخبار الظهيرة خلال الساعات الماضية، ما بين سياسية وفنية واجتماعية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

الأهلي يخسر أمام فرانكا البرازيلي في كأس العالم للأندية كرة السلة

الأهلي - فرانكا

جاء نتيجة مباراة الأهلي في كرة السلة اليوم أمام فرانكا البرازيلي بخسارة الأول 90 -70 في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة 2023.. للمزيد اضغط هنا.

تكريم عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان "مسرح بلا إنتاج" في الإسكندرية

مهرجان مسرح بلا انتاج

أعلنت ادارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته الثالثة عشرة، عن المكرمين في حفل الافتتاح، في حضور حامل اسم الدورة النجم أحمد رزق.. للمزيد اضغط هنا.

استعدادات أمنية بمحيط المدارس والجامعات قبل العام الدراسى الجديد

المدارس

كشف مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، عن انتهاء كل قطاعات الوزارة، من وضع خطة أمنية شاملة، تزامنًا مع قرب بدء العام الدراسي الجديد الأسبوع المقبل.. للمزيد اضغط هنا.

"قومى البحوث الفلكية": اليوم آخر أيام فصل الصيف فلكيًا

فصل الصيف

يطوى النصف الشمالي للكرة الأرضية اليوم صفحة فصل الصيف فلكيا، بعد أن استمر نحو 93 يوما استعدادا لحدوث الاعتدال الخريفي وبداية فصل الخريف غدا السبت.. للمزيد اضغط  هنا.

وفاة الفنان التشكيلي عز الدين نجيب

عز الدين نجيب

توفي اليوم، الفنان التشكيلي البارز عز الدين نجيب، عن عمر ناهز 83 عامًا بعد مسيرة طويلة ومهمة في مضمار الفن التشكيلي، وتُقام صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة في مسجد جمال الدين الأفغاني، ميدان الجامع بمصر الجديدة.. للمزيد اضغط هنا.

الليلة.. "الوثائقية" تعرض "هيكل.. سيرة الأستاذ"

محمد حسنين هيكل

أعلنت قناة "الوثائقية"، عن عرض الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "هيكل.. سيرة الأستاذ"،  اليوم الجمعة، تزامنًا مع مئوية ميلاد الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، وذلك في تمام العاشرة مساءً.. للمزيد اضغط هنا.

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