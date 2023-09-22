أخبار الظهيرة| وفاة الفنان التشكيلي عز الدين نجيب.. واستعدادات أمنية بمحيط المدارس

تنوعت أخبار الظهيرة خلال الساعات الماضية، ما بين سياسية وفنية واجتماعية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

الأهلي يخسر أمام فرانكا البرازيلي في كأس العالم للأندية كرة السلة

جاء نتيجة مباراة الأهلي في كرة السلة اليوم أمام فرانكا البرازيلي بخسارة الأول 90 -70 في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة 2023.. للمزيد اضغط هنا.

تكريم عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان "مسرح بلا إنتاج" في الإسكندرية

أعلنت ادارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته الثالثة عشرة، عن المكرمين في حفل الافتتاح، في حضور حامل اسم الدورة النجم أحمد رزق.. للمزيد اضغط هنا.

استعدادات أمنية بمحيط المدارس والجامعات قبل العام الدراسى الجديد

كشف مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، عن انتهاء كل قطاعات الوزارة، من وضع خطة أمنية شاملة، تزامنًا مع قرب بدء العام الدراسي الجديد الأسبوع المقبل.. للمزيد اضغط هنا.

"قومى البحوث الفلكية": اليوم آخر أيام فصل الصيف فلكيًا

يطوى النصف الشمالي للكرة الأرضية اليوم صفحة فصل الصيف فلكيا، بعد أن استمر نحو 93 يوما استعدادا لحدوث الاعتدال الخريفي وبداية فصل الخريف غدا السبت.. للمزيد اضغط هنا.

وفاة الفنان التشكيلي عز الدين نجيب

توفي اليوم، الفنان التشكيلي البارز عز الدين نجيب، عن عمر ناهز 83 عامًا بعد مسيرة طويلة ومهمة في مضمار الفن التشكيلي، وتُقام صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة في مسجد جمال الدين الأفغاني، ميدان الجامع بمصر الجديدة.. للمزيد اضغط هنا.

الليلة.. "الوثائقية" تعرض "هيكل.. سيرة الأستاذ"

أعلنت قناة "الوثائقية"، عن عرض الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "هيكل.. سيرة الأستاذ"، اليوم الجمعة، تزامنًا مع مئوية ميلاد الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، وذلك في تمام العاشرة مساءً.. للمزيد اضغط هنا.