تكريم عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان "مسرح بلا إنتاج" في الإسكندرية

أعلنت ادارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته الثالثة عشرة، عن المكرمين في حفل الافتتاح، في حضور حامل اسم الدورة النجم أحمد رز.

ويكرم بحفل الافتتاح العرض المسرحي "إيكاروس" من إخراج الفنان أحمد عزت، لحصوله على جائزة أفضل عرض بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، كما سيتم تكريم الفنان خالد رأفت، لحصوله على جائزة أفضل ممثل في نفس المهرجان، أيضا الفنان أحمد شوقي والفنان عماد خطاب، لما قدماه للمسرح السكندري بشكل خاص، والمصري بشكل عام، من جهود أثرت وتأثر بها أجيال مسرحية كثيرة، على أن يبدأ الافتتاح في تمام السابعة مساء اليوم بمكتبة الإسكندرية.

مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

وتستعد مدينة الإسكندرية لاستقبال واحد من أهم أحداثها الثقافية والفنية، حيث ينطلق مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته الثالثة عشر "مسرح بلا إنتاج" اليوم 22 سبتمبر تحت رعاية وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيڤين الكيلاني، وبجهود تنظيمية من إدارة المهرجان وعلى رأسهم الفنان إبراهيم الفرن، رئيس المهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان.

وتأسس مهرجان الإسكندرية المسرحي عام 2008 على يد الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت.

تحتضن الإسكندرية مدينة الفن والإبداع و الثقافة عروس البحر الأبيض المتوسط فعاليات المهرجان في الفترة من 22-28 سبتمبر، ويحمل المهرجان هذا العام اسم النجم السكندري الفنان الكبير "أحمد رزق" صاحب التاريخ الكبير في الدراما باختلاف أنواعها.

يأتي هذا المهرجان من حرص وزارة الثقافة المصرية على تقديم أفعال فنية تتماس مع الواقع وتتحاور مع فنانيه وكذلك تسعى لتشجيع الشباب على الأفعال الثقافية الجادة التي تعني بتبادل الثقافات والاختلاط بين الشعوب عربيًا ودوليًا.

الدول المشاركة

وتم اختيار 3 عروض مصرية لتمثيل جمهورية مصر العربية بالمهرجان هذا العام، بالإضافة إلى عدة عروض من مختلف الدول العربية بواسطة لجنة مشاهدة من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة وقد اختارت اللجنة العروض التى ستشارك في المهرجان من (مصر وفلسطين - اسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة).

أماكن فعاليات المهرجان

وتقام فعاليات المهرجان على كبرى مسارح الإسكندرية وهي: مكتبة الإسكندرية - مركز الجيزويت الثقافي - مسرح ليسيه الحرية - مركز الابداع - مسرح قصر ثقافة الأنفوشي).