الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مسرح

بعد إطلاق اسمه على الدورة الحالية.. أحمد رزق يوجه رسالة لصناع مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى

أحمد رزق
أحمد رزق

وجه الفنان أحمد رزق رسالة حب لصناع مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، قائلًا: "سعيد للغاية بإطلاق اسمي على الدورة 13 من المهرجان، وهذا التكريم يجعلني أفتخر بانتمائي لمدينة عريقة مثل الإسكندرية".

وأضاف رزق أن السكندريين سيفهمون جيدًا إحساسه، موجهًا رسالة لجمهور الإسكندرية: "أشوفكم بألف خير يوم 22 في افتتاح المهرجان".

 

انطلاق مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته الثالثة عشرة


وتستعد مدينة الإسكندرية لاستقبال واحد من أهم أحداثها الثقافية والفنية، حيث ينطلق مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته الثالثة عشرة (مسرح بلا إنتاج) يوم 22 سبتمبر تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني، وبجهود تنظيمية من إدارة المهرجان وعلى رأسهم الفنان إبراهيم الفرن، رئيس المهرجان، والفنان إسلام وسوف، مدير المهرجان، وتأسس مهرجان الإسكندرية المسرحي عام 2008 علي يد الرئيس الشرفي للمهرجان الدكتور جمال ياقوت. 
وتحتضن الإسكندرية مدينة الفن والإبداع والثقافة عروس البحر الأبيض المتوسط فعاليات المهرجان في الفترة من 22-28 سبتمبر، ويحمل المهرجان هذا العام اسم النجم السكندري الفنان الكبير "أحمد رزق" صاحب التاريخ الكبير في الدراما باختلاف أنواعها.
ينبع هذا المهرجان من حرص وزارة الثقافة على تقديم أفعال فنية تتماشى مع الواقع وتتحاور مع فنانيه، وكذلك تسعى لتشجيع الشباب على الأفعال الثقافية الجادة التي تعني بتبادل الثقافات والاختلاط بين الشعوب عربيًا ودوليًا.
وجرى اختيار ثلاتة عروض مصرية لتمثيل جمهورية مصر العربية بالمهرجان هذا العام، بالإضافة إلى عدة عروض من مختلف الدول العربية بواسطة لجنة مشاهدة من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة، واختارت اللجنة العروض التى ستشارك في المهرجان من مصر وفلسطين - إسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة. 
وتقام فعاليات المهرجان على كبرى مسارح الاسكندرية وهي: مكتبة الإسكندرية - مركز الجيزويت الثقافي - مسرح ليسيه الحرية - مركز الابداع - مسرح قصر ثقافة الأنفوشي.

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