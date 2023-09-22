الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الليلة.. "الوثائقية" تعرض "هيكل.. سيرة الأستاذ"

محمد حسنين هيكل
محمد حسنين هيكل

أعلنت قناة "الوثائقية"، عن عرض الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "هيكل.. سيرة الأستاذ"،  اليوم الجمعة، تزامنًا مع مئوية ميلاد الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، وذلك في تمام العاشرة مساءً.

ويوثق الجزء الأول من الفيلم الخطوات الأولى لهيكل في بلاط صاحبة الجلالة، مُسلّطًا الضوء على أبرز محطات تلك الحقبة، التي أسّسّت مبكرًا للقب الذي اشتُهر به في الأوساط الصحفية "الأستاذ".

هدايت تيمور في "هيكل.. سيرة الأستاذ"

كما يشهد الفيلم الظهور المتلفز الأول للسيدة "هدايت تيمور"، زوجة الكاتب الراحل، وشقيقته "مها هيكل"، بالإضافة إلى عدد آخر من أفراد الأسرة.

جدير بالذكر أن الفيلم "هيكل.. سيرة الأستاذ"، أجريت مقابلاته بين القاهرة وعدد من العواصم العربية والأوروبية، ويستضيف عددًا من الوجوه البارزة في عالم الصحافة والسياسة والفكر، منهم البريطاني "أندرو نايت"، أحد أشهر صانعي الصحافة في العالم، والجزائري الأخضر الإبراهيمي، المبعوث الأممي ووزير خارجية الجزائر الأسبق، والمصري مصطفى الفقى، الكاتب والدبلوماسي السابق، إلى جانب عدد كبير من الصحفيين والكُتَّاب المصريين.

الوثائقية قناة الوثائقية هيكل سيرة الأستاذ محمد حسنين هيكل هيكل

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