رغم استقرار حالته.. استمرار منع الزيارة عن عز الدين نجيب

مازالت الزيارة ممنوعة عن الفنان التشكيلي عز الدين نجيب، الذي يرقد في العناية المركزة بأحد المستشفيات، إثر تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الماضية.

وقال الناقد الفني هشام قنديل، مدير جاليري ضي للفنون، والقريب من الفنان عز الدين نجيب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن حالة الفنان مستقرة إلى حد ما، وتتقدم ببطء شديد.

وأكد أن الأطباء يمنعون عنه الزيارة، حتى لا تتدهور حالة مرة أخرى بسبب كثرة الكلام مع زائريه ومحبيه، خاصة وأن حدث ذلك من قبل بعدما كانت قد تحسنت لفترة، وبسبب كثرة زائريه انتكست مرة أخرى.

وأشار إلى أن يتابع حالته بشكل يومي مع الأطباء والمرافقين للفنان، متقدما بالشكر لوزيرة الثقافة، والمسئولين الذين اهتموا بحالة عز الدين نجيب، وقدموا له التسهيلات من أجل العلاج.



عز الدين نجيب، يعد واحدًا من أبرز المهتمين بالفن التشكيلى فى مصر فى الفترة الراهنة، فهو من أهم نقاد الحركة التشكيلية المعاصرة، حصل على عضوية نقابة الفنانين التشكيليين وعضو مجلس الإدارة بها ومقرر اللجنة الثقافية من (1985 - 1989)، وعضو مؤسس باتحاد الكتاب المصريين، وعضو مؤسس بجمعية نقاد الفن التشكيلى 1987، وعضو مجلس إدارة وسكرتير عام جمعية أتيليه القاهرة للفنانين والكتاب (بين سنوات 1976 ـ 1995) وانتخب رئيسًا لها 1995.

وكان عضوا مؤسسا بلجنة الدفاع عن الثقافة القومية (1985 ـ 1990)، وعضوا مؤسسا وسكرتير عام الجمعية المصرية لأصدقاء المتاحف 1991، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية أصالة لرعاية الفنون التراثية المعاصرة منذ عام 1994 وحتى ديسمبر 2000، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية للفنون الجميلة (1996 ـ 1998).

وكانت قد وجهت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، حال علمها بحالة عز الدين نجيب، وجهت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعلاجه.