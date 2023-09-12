منع الزيارة عن الفنان عز الدين نجيب لتدهور حالته الصحية

لا يزال الفنان التشكيلي عز الدين نجيب يعكف بالعناية المركزة بسبب سوء حالته الصحية خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن كانت تحسنت بشكل ملحوظ، كما منعت عنه الزيارة بأمر الطبيب المعالج.

وكشفت الصفحة الشخصية للفنان عز الدين نجيب عبر منشور لها: أرجو من كل أصدقاء ومحبى والدى الفنان عز الدين نجيب الدعاء.. هو ما زال فى العناية المركزة وللأسف لقد ساءت حالته بالأمس بعد أن كان هناك تحسن ملحوظ.

ابنته تشكر محبيه

وتابعت: أحد أهم أسباب انتكاسته هو الإرهاق الشديد نتيجة تفاعله مع محبيه وأصدقاؤه أثناء الزيارات مما أثر على حالة القلب وأدى إلى وضعه مرة أخرى على جهاز التنفس الصناعى، مؤكدة: والدى يعلم مدى محبتكم له وهو محظوظ بالتأكيد، ولكن أرجو من كل شخص هو حقيقى بيحب والدى ويخاف على صحته أن يدعو له ومحدش يزعل إن الزيارة تم منعها تماما بأوامر من الطبيب لوجود خطورة على حياته على الأقل فى الوقت الحالى، محبتكم وقلقكم عليه بتوصله أكيد.

وأضاف المنشور: أشكركم جميعا وأرجو الدعاء له أن يجتاز المحنه دى.. الحمد لله على كل شيء.

نبذة عن الفنان عز الدين نجيب

يعد واحدًا من أبرز المهتمين بالفن التشكيلى فى مصر فى الفترة الراهنة، فهو من أهم نقاد الحركة التشكيلية المعاصرة، حصل على عضوية نقابة الفنانين التشكيليين وعضو مجلس الإدارة بها ومقرر اللجنة الثقافية من (1985 - 1989)، وعضو مؤسس باتحاد الكتاب المصريين، وعضو مؤسس بجمعية نقاد الفن التشكيلى 1987، وعضو مجلس إدارة وسكرتير عام جمعية أتيليه القاهرة للفنانين والكتاب (بين سنوات 1976 ـ 1995) وانتخب رئيسًا لها 1995.

وكان عضوا مؤسسا بلجنة الدفاع عن الثقافة القومية (1985 ـ 1990)، وعضوا مؤسسا وسكرتير عام الجمعية المصرية لأصدقاء المتاحف 1991، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية أصالة لرعاية الفنون التراثية المعاصرة منذ عام 1994 وحتى ديسمبر 2000، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية للفنون الجميلة (1996 ـ 1998).