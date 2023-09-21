الخميس 21 سبتمبر 2023
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خطوات طباعة صحيفة أحوال معلم.. تفعيل الإيميل الموحد للمعلمين

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

ننشر لكم خطوات طباعة صحيفة أحوال معلم 2023، حيث تشغل بال الكثير من المعلمين والمعلمات، وذلك بعد أتاحت وزارة التربية والتعليم عن لينك صحيفة أحوال معلم 2023، من خلاله يستطيع المعلمين والمعلمات التعرف علي جميع التفاصيل الخاصة بالترقية وتقديم كافة المستندات اللازمة بملف الترقي وتقديمه لموقع الأكاديمية المهنية الرسمي.

خطوات طباعة صحيفة أحوال معلم 2023

وفي هذا الإطار، يمكنكم طباعة صحيفة أحوال معلم من خلال رابط صحيفة أحوال معلم المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم بالرقم القومي، من خلال إتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: تسجيل الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر الرابط التالي: https://moe.gov.eg/.
الخطوة الثانية: اختيار بيانات المدرس أو الموظف الإلكتروني.
الخطوة الثالثة: كتابة الكود الخاص بالمعلم.
الخطوة الرابعة: كتابة الرقم القومي للمعلم.
الخطوة الخامسة: كتابة كلمة السر الخاصة بالمعلم.
الخطوة السادسة: اختيار تسجيل الدخول.
الخطوة السابعة: عرض تفاصيل بيانات المعلم.
الخطوة الثامنة: اختيار تحميل.
الخطوة التاسعة: تحميل صحيفة أحوال المعلم في ملف pdf.
وأخيراً فتح ملف الـ pdf واختيار طباعة.

كيفية الاستعلام عن صحيفة أحوال معلم 2023

وفي هذا الصدد، يستطيع المعلمون والمعلمات من خلال رابط صحيفة أحوال معلم 2023 بالرقم القومي للاستعلام عن صحيفة الأحوال من خلال الخطوات التالية:

خطوة أولي: الدخول عبر الرابط الإلكتروني لموقع الأكاديمية المهنية الرسمي من خلال الضغط على الرابط التالي:
https://teacher.emis.gov.eg/login
خطوة ثانية: اختيار أيقونة تسجيل الدخول للموظف أو المدرس.
خطوة ثالثة: كتابة كود المعلم.
خطوة رابعة: كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم.
خطوة خامسة: تسجيل كلمة السر الخاصة بالمعلم.

كل ماتريد معرفته عن صحيفة أحوال معلم 2023 المطبوعة

للمعلمين.. احصل على رابط صحيفة أحوال معلم 2023 من هنا

شروط قبول طلبات المعلمين بالتوجيه الفني 2023

من هذا الجانب، أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، استمرار تسليم الطلبات من المعلمين بالتوجيه الفني ومراجعة البيانات مراجعة دقيقة وتجمع في كشوف نسخة ورقية ونسخة إكسل، وبدوره يقوم التوجيه العام بتسليمها إلى إدارة التنسيق المختص بكل مديرية، وهي كالآتي:

أولًا: يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين وكل ما يعادلها من وظائف، من مرحلة إلى مرحلة تعليمية أخرى، من أخصائي إلى معلم والعكس، من أمين مكتبة إلى معلم أو أخصائي والعكس.
ثانياً: ضرورة مراعاة معدلات العجز للمرحلة والمادة الدراسية والتخصص والوظيفة المنقول إليها، على أن تتحمل الإدارة التعليمية والتوجيه المسئولية على ما يخالف ذلك.
ثالثاً: يجب العلم أن يقدم صحيفة أحوال إلكترونية معتمدة وحديثة بها كل البيانات الخاصة بالمتقدم لتغيير المسمى الوظيفي سواء كان معلم أو أخصائي.
رابعاً: ضرورة وجود صورة بطاقة الرقم القومي ــ وجهين ــ على أن تكون سارية.
خامساً: أن يكون المتقدم لتغيير المسمى الوظيفي حاصل على مؤهل عالي تربوي إذا كان من خريجي كليات التربية.
سادساً: وفي حالة تغيير المسمى الوظيفي حاصل على مؤهل «بكالوريوس» يجب أن يكون حاصل على شهادة إجازة تربوية لخريجي الكليات الأخرى.

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