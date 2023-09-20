الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

شابة من نهطاي: مبادرة الرئيس حققت أحلامنا وندعمه حتى النهاية (فيديو)

فاطمة شعلة
فاطمة شعلة

قالت فاطمة شعلة، أحد شباب قرية نهطاي بمركز زفتى، بمحافظة الغربية، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي جعلت قريتنا نموذجًا مميزًا ذات طابع فريد في “حياة كريمة”، وما كان كل هذا ليتحقق لولا الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي  أولى القرى اهتمامًا لم يحدث من قبل، فقد تم تنفيذ كورنيش بها على ترعة العطف، ليمثل بذلك متنفسًا حضاريًا راقيًا يضاهي مثيله بالمدن الكبرى.

كما تم تنفيذ حديقة عامة بالقرية تشمل مكتبة عامة لإتاحة القراءة للراغبين مما أضفى مظهرًا جماليًا وحضاريًا للقرية، بالإضافة إلى مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية البيطرية والذى تم الانتهاء منهما بنسبة 100% بالإضافة إلى المشاريع الكبرى المنفذة بالمبادرة لتصبح بذلك نهطاى أحد أبرز قرى المبادرة الرئاسية بمركز زفتى بالغربية.

وأكد أن ما تشهده نهطاى كان مجرد حلم تحول إلى حقيقة، ما بين مدارس ومجمعات ومستشفيات ومجمعات مواقف وسوق حضارية، وتم طلاء الواجهات على الشوارع الرئيسية، كما تم رفع قدرات شبكة الاتصالات وتحديثها بخطوط الفيبر وتحقق حلم شباب القرية الأكبر منذ سنين في وجود مركز شباب للقرية يبقى فقط إشهاره والاعتراف به من الشباب والرياضة.

كما شهدت القرية إقامة حديقة عامة للتنزه أيضًا مما جعلنا وجعل أطفال القرية يسعدون بتحقيق الحلم وتنفيذه على أرض الواقع بعد أن توافرت لنا ولأبنائنا الخدمات الضرورية والترفيهية التي كان ينعم بها أهالي المدن، موجهة الشكر للرئيس الذي عمل علي تحويل القرية إلى قرية نموذجية وتوفير الحياة الكريمة لأبنائها.

وأضاف قريتنا شهدت نهضة كبيرة من خلال المبادرة فـ بالإضافة للمشاريع الترفيهية التي تم ذكرها شهدت نهطاى مشاريع خدمية كمجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية البيطرية والذى تم الانتهاء منهما بنسبة 100% بالإضافة للمدارس التي تم إنشاؤها بجميع المراحل التعليمية وإحلال وتجديد المستشفى ومشروع الصرف الصحي والغاز الطبيعي والرصف وغيرها من المشاريع الخدمية التي لم يحلم أبناء القرية بتنفيذها، وأضاف ربيع أن قريتنا أصبحت نموذجية، لينعم أبناء القرية بجميع الخدمات الضرورية ويتمتع شباب وأطفال القرية بالمشاريع الترفيهية وملعب مركز الشباب الذى تم تطويره وتنجيله وتوسعته.

وأضافت شعلة، في حديثها الخاص لـ"الدستور"، لذلك فالرئيس عبد الفتاح السيسي، هو الأجدر والأحق خلال المرحلة القادمة، من  أجل استكمال الإنجازات التي كانت مجرد حلم تحول إلى واقع بفضل الله ثم الرئيس، موجهة التحية والدعم للرئيس عبد الفتاح السيسي.

شابة من نهطاي مبادرة الرئيس حققت أحلامنا وندعمه حتي النهاية قرية نهطاي بمركز زفتى أولي القري إهتمام ا لم يحدث من قبل مدارس ومجمعات ومستشفيات ومجمعات تشهده نهطاى كان مجرد حلم تحول إلى حقيقة توفير الحياة الكريمة

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