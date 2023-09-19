الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات للتجديد بعدد من الوظائف

اجتماع محافظة الغربية
اجتماع محافظة الغربية

ترأس محافظ الغربية، اجتماع لجنة القيادات للتجديد لشغل بعض الوظائف بدرجة مدير عام تشمل الإدارة العامة للتعليم الفني، إدارة شرق المحلة التعليمية، الإدارة العامة للخدمات الزراعية وذلك لمتابعة أدائهم خلال فترة توليهم تلك الوظائف.

محافظ الغربية يؤكد علي مبادئ الكفاءة والشفافية

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة تسعى دائما لاختيار أفضل العناصر لشغل الوظائف القيادية ممن لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل تطبيقا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية، مشيرًا إلى حرص المحافظة على الدفع بالكوادر والقيادات القادرة على إنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت وبكفاءة وجودة عالية، لافتا إلى الاستمرار في تطوير ورفع كفاءة جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة، وذلك بما يتماشى مع مبادئ ومعايير الجمهورية الجديدة لخلق جهاز إداري قادر وفعال وتحسين معدلات إرضاء المواطنين عن الأداء الحكومي.

جاء ذلك بحضور الدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ، والمستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني لمحافظة الغربية، والمجاسب صابر صلاح مدير مديرية التنظيم والإدارة بالغربية، والدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري.

وفي سياق متصل، عقدت مديرية التربية والتعليم بالغربية، لجنة المقابلات الشخصية لاختبارات المتقدمين لتجديد وكيل ابتدائي جميع الإدارات، حيث أجريت المقابلات بمسرح مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، برئاسة ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وعضوية كل من الشئون التنفيذية، التعليم العام، كلية التربية، مجلس الأمناء، التنظيم والإدارة، نقابة المعلمين، والشئون القانونية.

جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالغربية أعلنت خلال سبتمبر الجاري، تجديد بعض الوظائف القيادية والإشرافية، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية والتوجيه العام للتربية الرياضية والمشرفين الفائزين في المسابقات التي تمت على المستوى الجمهوري متمنياً لهم دوام التوفيق ومزيداً من الإنجازات.

اجتماع محافظة الغربية

اجتماع محافظة الغربية
اجتماع محافظة الغربية
اجتماع محافظة الغربية
اجتماع محافظة الغربية
اجتماع محافظة الغربية
اجتماع محافظة الغربية
محافظ الغربية يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات للتجديد لعدد من الوظائف القيادية محافظ الغربية مبادئ الكفاءة والشفافية إدارة شرق المحلة التعليمية رفع كفاءة جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية الدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ

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