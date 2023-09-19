عقد لجنة المقابلات الشخصية لاختبارات تجديد وكيل ابتدائي بالغربية

عقدت مديرية التربية والتعليم بالغربية، لجنة المقابلات الشخصية لاختبارات المتقدمين لتجديد وكيل ابتدائي جميع الإدارات، حيث أجريت المقابلات بمسرح مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، برئاسة ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وعضوية كل من الشئون التنفيذية، التعليم العام، كلية التربية، مجلس الأمناء، التنظيم والإدارة، نقابة المعلمين، والشئون القانونية

تجديد بعض الوظائف القيادية والاشرافية



الجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالغربية كانت قد أعلنت في شهر سبتمبر 2023عن تجديد بعض الوظائف القيادية والإشرافية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وفى سياق متصل، كرمت مديرية التربية والتعليم عدد من مسئولى الكشافة على مستوى الجمهورية، يأتي ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قام اليوم الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بتكريم الموجهين الأوائل ومسئولى الكشافة بالإدارات وقادة الفرق الكشفية أوائل الجمهورية، فى الكشافة والحصول على ١٨ مركزا على مستوى الجمهورية، وكذلك الحصول على الدرع العام للكشافة على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، والدكتور أيمن الهنداوى، موجه عام التربية الرياضية، والدكتورة ميرفت فايد مدير إدارة التدريب بالمديرية، ومحمد صلاح، مسؤول الكشافة بالمديرية، وأقيم التكريم بقاعة مركز التنمية المهنية بطنطا.



وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية والتوجيه العام للتربية الرياضية والمشرفين الفائزين في المسابقات التي تمت على المستوى الجمهوري متمنياً لهم دوام التوفيق ومزيداً من الإنجازات.ت