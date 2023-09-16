محامٍ بإحدى شركات قطاع الأعمال: الرئيس السيسي يشعر باحتياجات المواطنين

أكد مصطفى الخرصاوي محام بإحدى شركات قطاع الأعمال العام أن القرارات التي اتخذها الرئيس تعبر عن مدى شعور الرئيس بأوجاع واحتياجات المواطنين.

وأضاف أن زيادة العلاوة الاستثنائية من 300 جنيهًا إلى 600 جنيه، يدعو للفخر أن البلاد على رأسها شخص يشعر بالمواطن مثل الرئيس السيسى مشيرًا إلى أن زيادة المعاشات تمثل إضافة قوية في ظل ارتفاع أسعار الأدوية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة والمؤسسات المعنية الدولة بمـا يلي زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه

وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلًا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.

ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25%" من "36" ألف جنيه إلى "45" ألف جنيه

ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

و زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة.

ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن .

وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقاً للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

وقيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك.

وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.