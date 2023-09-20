الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع خطة رصف ورفع كفاءة شارع الجيش بمدينة قطور

رصف ورفع كفاءة شارع
رصف ورفع كفاءة شارع الجيش

وجَّه الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، باستكمال خطة الرصف والتطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين العامة بكافة مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى بدء كشط طبقة الأسفلت القديمة بشارع الجيش بمدينة قطور وتسوية الشارع تمهيدًا لرصفه.

يأتي ذلك تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية باستكمال مشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة للطرق باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويتم كشط طبقة الأسفلت القديمة من شارع الجيش بمدينة قطور بداية من حديقة الطفل وحتى المستشفى العام بطول ١,٥ كيلو وعرض ٢٥ مترا، لإزالة الأسفلت التالف من الشارع تمهيدًا لفرد أسفلت جديد حتى لا يعلو المنسوب.

الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة، مؤكدًا أن أعمال الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المحافظة على تنفيذها لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية وفقًا لأولويات واحتياجات المواطنين. 

وشدد الدكتور طارق راشد رحمي، على ضرورة متابعة الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت وضرورة التنسيق بين كل الجهات التنفيذية؛ لإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع الحيوية.

محافظ الغربية كشط طبقة الأسفلت مدينة قطور المستشفى العام شرايين التنمية ورؤية مصر 2030 حديقة الطفل

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