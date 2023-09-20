الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20-9-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20-9-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة سموحة ضد الجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز، ومباراة بايرن ميونخ الألماني ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي في مستهل مشوارهما ببطولة دوري أبطال أوروبا.

مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

-مباراة  الداخلية ضد إنبي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 2 HD

-مباراة  المقاولون العرب ضد بلدية المحلة: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 2 HD

-مباراة  سموحة ضد الجونة: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 1 HD

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الداخلية يستضيف إنبي في الأسبوع الأول من الدوري الممتاز

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الاختبار الأول ..الجونة العائد للدورى الممتاز يواجه سموحة فى الإسكندرية

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

-مباراة  جالطة سراي - تركيا ضد كوبنهاجن – الدانمارك: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD Xtra 1

-مباراة  ريال مدريد - إسبانيا ضد يونيون برلين – ألمانيا: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة بايرن ميونيخ - ألمانيا ضد مانشستر يونايتد – إنجلترا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

-مباراة  بنفيكا - البرتغال ضد ريد بول سالزبورج – النمسا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD Xtra 2

-مباراة  ريال سوسييداد - إسبانيا ضد انتر ميلان – إيطاليا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 4

-مباراة  سبورتينج براجا - البرتغال ضد نابولي – إيطاليا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 6

-مباراة  إشبيلية - إسبانيا ضد لانس – فرنسا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 5

-مباراة  أرسنال - إنجلترا ضد آيندهوفن – هولندا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة  beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

-مباراة  ليل - فرنسا ضد  اولمبيا ليوبليانا – سلوفينيا: في الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا

-مباراة  بوريرام يونايتد - تايلاند ضد تشجيانج – الصين: في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

-مباراة  ميلبورن سيتي - أستراليا ضد فنتفوريت كوفو – اليابان: في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

-مباراة  جيونبك هيونداي - كوريا الجنوبية ضد  كيتشي - هونج كونج: في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

-مباراة  هانوي إف سي - فيتنام ضد بوهانغ ستيلرز - كوريا الجنوبية: في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

- مباراة ووهان ثرى تاونس - الصين ضد اوراوا ريد دياموندز – اليابان: في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

- مباراة ليون سيتي سايلورس - سنغافورة ضد بانكوك يونايتد – تايلاند: في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة الجونة سموحة الدورى المصرى بايرن ميونخ مانشستر يونايتد دوري ابطال اوروبا

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