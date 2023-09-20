الاختبار الأول ..الجونة العائد للدورى الممتاز يواجه سموحة فى الإسكندرية

يستضف سموحة فريق الجونة في السابعة مساء اليوم الأربعاء، باستاد الإسكندرية في الأسبوع الأول لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2023 – 2024.

إحلال وتجديد في صفوف سموحة

سموحة بقيادة أحمد سامي شهد عملية إحلال وتجديد في صفوفه ورحل عنه كل من عمر صلاح ومصطفى ميسي وزياد طارق وأحمد شوشة واليا سيلا ومالك بعيو ومحمد الصباحي وصديق أوجولا ويوسف علاء ومحمد نادي وفي المقابل قام سموحة بضم 12 لاعبا جديدا، وهم: مصطفى البدري ومحمود وحيد من الأهلي وحمدي علاء من الزمالك وأحمد خالد لاعب أسوان وفادي فريد ومحمد مصطفى ميدو وإسلام جابر من البنك الأهلي والمغربي عبد اللطيف بن قسو من نادي شباب خنيفرة والمغربي لحسن دحدوج من نادي شباب السوالم وحسام هريدي لاعب النصر للتعدين والنيجيري إيمانويل إيهيزو من نادي أبوجا سيتي وعمرو قلاوة من سيراميكا كليوباترا.

قائمة سموحة لمباراة الجونة

أحمد سامي المدير الفنى لفريق سموحة اختار 21 لاعبا في قائمة المباراة وهم : الهانى سليمان وحسين تيمور ومحمد المغربي وأحمد عبد الحكم وحسين فيصل وفادي فريد والحسن دحدوح وشريف رضا ومحمود وحيد ومحمد عصام ومحمد سعيد مكرونة وإسلام جابر وحمدي علاء وحسام حسن ومصطفى البدري وأحمد جمال ومحمد مصطفى "ميدو" وأحمد خالد وإيمانول وعمرو قلاوة وعبد الطيف بن قسو.

تجربة جديدة لعلاء عبد العال

على الجانب الأخر يخوض علاء عبد العال المدير الفني للجونة تجربة جديدة في الدوري الممتاز بعدما نجح في إبقاء الداخلية الموسم الماضي ويسعى لتكرار الانجاز مع الجونة العائد لدوري الأضواء والشهرة لذلك تعاقد نادي الجونة مع 18 لاعبا وهم أحمد مسعود حارس طلائع الجيش ومحمد الصباحي من سموحة والجامبي أليو جاتا مدافع بترول أسيوط وحسن الحطاب وعبد الله هاشم عبادي من شبان قنا وأحمد عبد الرسول لاعب سموحة الذي كان معارا للداخلية و كمال أبو الفتوح من إيسترن كومباني وسيف العجوز من المقاولون وحسام محمد والنيجيري جابريل شيكودي من سيراميكا كليوباترا وأشرف مجدي من فيوتشر وصبحي سليمان وصبري رحيل من الاتحاد وأحمد محمود من الزمالك وجلال فارس ومحمد عماد من الأهلي وأحمد شوشة مدافع سموحة والمغربي أحمد بلحاج لاعب أسوان الذي انتقل لسيراميكا كليوباترا الذي قام بإعارته للجونة وأيمن موكا لاعب لافيينا .

يدير المباراة محمد العتباني ويساعده هاني خيري وأحمد لطفي و معهم محمد التابعي غازي حكما رابعا ومحمود الدسوقي حكم فيديو و أحمد فهيم مساعد حكم فيديو.