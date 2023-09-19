زد يحقق فوزه الأول تاريخيا بالدوري على حساب الإسماعيلي

استهل فريق زد، ظهوره الأول تاريخيا بالدوري الممتاز، بالفوز على نظيره الإسماعيلي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، عصر اليوم الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر المسابقة المحلية.

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة للغاية، حيث تسابق لاعبي زد، في أهدار الفرص الحقيقة الواحدة تلو الآخرى، البداية كانت في الدقيقة الأولى، بعد تصويبة قوية من مصطفى زيكو مهاجم الفريق، تسدى لها أحمد عبدالمنعم حارس الإسماعيلي ببراعة.

وكاد باسم مرسي يدرك التعادل للإسماعيلي، في الدقيقة العاشرة بعد انفراد تام بالمرمى نجاح دفاع زد في إبعاد الكرة.

وفي الدقيقة الـ23، يهدر محمد أشرف هدفا ثانيا لـ"زد"، بعد انفراد بالكرة داخل منطقة الجزاء، بعدما قام اللاعب بتسديد الكرة فوق العارضة.

وشهدت الدقيقة الـ25، خطأ فادحًا لـ أحمد عبدالمنعم حارس الإسماعيلي، الذي قام بإرسال الكرة لمصطفى سعد ميسي، مهاجم زد الذي لم يتهاون في وضع الكرة بكل سهولة داخل الشباك، بعد ضغط من زميله شادي حسين.

ومع بداية الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة الـ52، احتساب حكم الساحة إبراهيم نور الدين، ضربة جزاء للإسماعيلي، أهدارها عبدالرحمن مجدي جناح الفريق.

وشهدت الدقيقة الـ87، إصابة قوية لمحمود صابر لاعب زد، بعد تدخل قوي من أحد لاعبي الإسماعيلي عليه.

وتعد المباراة هي الأولى بين الفريقين، رسميا في مسابقة الدوري الممتاز، عقب صعود زد من القسم الثاني سابقا، نهاية الموسم الماضي (2022/2023).

وبهذه النتيجة حصد زد أول 3 نقاط له بالمسابقة، بينما يظل الإسماعيلي بلا رصيد من النقاط.

وتجدر الإشارة إلى أن مسابقة الدوري الممتاز، في الموسم الجديد (2023/2024)، قد انطلقت أمس الاثنين، بإقامة مباراة وحيدة، جمعت بين طلائع الجيش والبنك الأهلي، انتهت بفوز الفريق العسكري بهدفين نظيفين.

وتستكمل، اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة ذاته، حيث يلتقي الأهلي مع المصري البورسعيدي، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في تمام السابعة مساء.