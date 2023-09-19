استحواذ وفرص بالجملة.. زد يتقدم على الإسماعيلي في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة زد ومنافسه الإسماعيلي، المقامة حاليًا على ستاد القاهرة الدولي بتقدم زد بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز (نسخة 2023/2024).

وبدأ “زد” المباراة بضغط هجوم مكثف حيث شهدت الدقيقة الأولى، تصويبة قوية من مصطفى زيكو مهاجم الفريق، تصدى لها أحمد عبدالمنعم حارس الإسماعيلي ببراعة.

وكاد باسم مرسي يدرك التعادل للإسماعيلي، في الدقيقة العاشرة بعد انفراد تام بالمرمى نجاح دفاع زد في إبعاد الكرة.

وفي الدقيقة الـ23، يهدر محمد أشرف هدفا ثانيا لـ"زد"، بعد انفراد بالكرة داخل منطقة الجزاء، سددها اللاعب فوق منطقة الجزاء.

وشهدت الدقيقة الـ25، خطأ فادحًا لـ أحمد عبدالمنعم حارس الإسماعيلي، الذي قام بإرسال الكرة لمصطفى سعد ميسي، مهاجم زد الذي لم يتهاون في وضع الكرة بكل سهولة داخل الشباك، بعد ضغط من زميله شادي حسين.

وعقب الهدف تسبق لاعبي زد، في إهدار الفرص المحقق للأهداف تباعا الواحدة وراء الأخرى.

تشكيل زد لمواجهة الإسماعيلي بالدوري الممتاز

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي لالا– محمد إسماعيل – محمد سمير – محمد أشرف.

خط الوسط: عبد الله مجدي – بيتر زيلو – مصطفى سعد – أحمد عاطف "قطة".

خط الهجوم: شادي حسين – مصطفى عبد الرؤوف "زيكو".

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

عمرو حسام – فهد أبو الفتوح – مصطفى عادل – نادر رمضان – محمود صابر – أحمد سيد عبدالنبي – محمد علي – ديلسون كاموني – محمد سوانيه.

وتعد مباراة اليوم هى الأولى تاريخيا لـ"زد"، بين الكبار بدوري الأضواء والشهرة، عقب صعوده من القسم الثاني سابقا "دوري المحترفين" بمسماها الحديث.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة زد

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: إياد العسقلاني – محمد هاشم – محمد عمار – أحمد محسن.

خط الوسط: عماد حمدي – عمر الساعي – محمد حسن – نادر فرج – عبدالرحمن مجدي.

خط الهجوم: باسم مرسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد فوزي – عصام صبحي – محمد نصر – محمد دسوقي – محمد مخلوف – مروان حمدي – محمد عبد السميع – محمود الشبراوي – ياو أنور.