الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

زيكو وشادى حسين يقودان زد لمواجهة الإسماعيلي بالدوري (صورة)

علي لطفي
علي لطفي

أعلن مجدي عبدالعاطي، المدير الفني لـ"زد"، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة فريق الإسماعيلي، في مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة زد والإسماعيلي بالدوري الممتاز

ويستضيف زد نظيره الإسماعيلي، في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر المسابقة المحلية (نسخة 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة زد والإسماعيلي بالدوري الممتاز

تنقل مباراة زد والإسماعيلي، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، المالك الرسمي والحصري لكافة منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وتعد مواجهة زد والإسماعيلي، هي الأولى تاريخيا بين الفريقين، لاسميا أنه الظهور الأول لـ"زد" بين الكبار في عالم الأضواء والشهرة، منذ صعوده من القسم الثاني سابقا "دوري المحترفين" حاليا"، مطلع الموسم الحالي.

وشهد تشكيل زد الأساسي لمواجهة الدراويش، تواجد رباعي الأهلي، الذي تم التعاقد معهم مسئولو زد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2023، وهم علي لطفي ومحمد أشرف ومصطفى سعد وشادي حسين.

 تشكيل زد لمواجهة الاسماعيلى

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي لالا– محمد إسماعيل – محمد سمير – محمد أشرف.

خط الوسط: عبد الله مجدي – بيتر زيلو – مصطفى سعد – أحمد عاطف "قطة".

خط الهجوم: شادي حسين –  مصطفى عبد الرؤوف "زيكو".

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

عمرو حسام – فهد أبو الفتوح – مصطفى عادل – نادر رمضان – محمود صابر – أحمد سيد عبد النبي – محمد علي – ديلسون كاموني – محمد سوانيه.

تشكيل زد الرسمي لمواجهة الإسماعيلي بالدوري الممتاز

طاقم تحكيم مباراة زد والإسماعيلي بالدوري الممتاز 

ويقود مباراة زد والإسماعيلي، طاقم تحكيم مكون من إبراهيم نور الدين حكما للساحة، ويعاونه سمير جمال حكم مساعد أول، وأحمد صلاح حكم مساعد ثان، ومصطفى الشهدي حكما رابعا.

بينما يتولي تقنية الفيديو، طاقم مكون من علاء صبري، ويساعده أحمد ناجي.

طاقم تحكيم مباراة زد والإسماعيلي بالدوري الممتاز
الدوري الممتاز الاسماعيلى رباعي الأهلي السابق تشكيل زد الرسمي تشكيل زد الرسمي لمواجهة الإسماعيلي

مواد متعلقة

زد إف سى يواجه الإسماعيلى فى الظهور الأول له بالدورى الممتاز

"زد إف سي" يعلن قائمة الفريق الأول لكرة القدم لموسم 2023-2024

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يستبعد الزمالك من المشاركة في السوبر الجديد

طمعًا فى ثروته.. القصة الكاملة لاختطاف ابن وزير صحة سابق بأكتوبر

حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة للمواطنين 2023 وبدء الصرف

بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

أشرف زكى يحكى أصعب لحظات أشرف مصيلحى: "عانى كثيرًا"

الزمالك يحسم موقف زيزو من المشاركة فى مباراة بيراميدز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللقاء المُنتظر.. ما الملفات المطروحة في لقاء بايدن ونتنياهو فى نيويورك؟

رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو واشنطن لدور فاعل للجم العدوان الإسرائيلى

لقاء نتنياهو بـ"إيلون ماسك".. ما أهميته؟ وكيف ستستفيد منه إسرائيل؟