زيكو وشادى حسين يقودان زد لمواجهة الإسماعيلي بالدوري (صورة)

أعلن مجدي عبدالعاطي، المدير الفني لـ"زد"، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة فريق الإسماعيلي، في مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة زد والإسماعيلي بالدوري الممتاز

ويستضيف زد نظيره الإسماعيلي، في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر المسابقة المحلية (نسخة 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة زد والإسماعيلي بالدوري الممتاز

تنقل مباراة زد والإسماعيلي، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، المالك الرسمي والحصري لكافة منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وتعد مواجهة زد والإسماعيلي، هي الأولى تاريخيا بين الفريقين، لاسميا أنه الظهور الأول لـ"زد" بين الكبار في عالم الأضواء والشهرة، منذ صعوده من القسم الثاني سابقا "دوري المحترفين" حاليا"، مطلع الموسم الحالي.

وشهد تشكيل زد الأساسي لمواجهة الدراويش، تواجد رباعي الأهلي، الذي تم التعاقد معهم مسئولو زد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2023، وهم علي لطفي ومحمد أشرف ومصطفى سعد وشادي حسين.

تشكيل زد لمواجهة الاسماعيلى

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي لالا– محمد إسماعيل – محمد سمير – محمد أشرف.

خط الوسط: عبد الله مجدي – بيتر زيلو – مصطفى سعد – أحمد عاطف "قطة".

خط الهجوم: شادي حسين – مصطفى عبد الرؤوف "زيكو".

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

عمرو حسام – فهد أبو الفتوح – مصطفى عادل – نادر رمضان – محمود صابر – أحمد سيد عبد النبي – محمد علي – ديلسون كاموني – محمد سوانيه.

تشكيل زد الرسمي لمواجهة الإسماعيلي بالدوري الممتاز

طاقم تحكيم مباراة زد والإسماعيلي بالدوري الممتاز

ويقود مباراة زد والإسماعيلي، طاقم تحكيم مكون من إبراهيم نور الدين حكما للساحة، ويعاونه سمير جمال حكم مساعد أول، وأحمد صلاح حكم مساعد ثان، ومصطفى الشهدي حكما رابعا.

بينما يتولي تقنية الفيديو، طاقم مكون من علاء صبري، ويساعده أحمد ناجي.