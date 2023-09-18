الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"زد إف سي" يعلن قائمة الفريق الأول لكرة القدم لموسم 2023-2024

زد
زد

أعلن زد إف سي قائمة الفريق الأول لكرة القدم، المشاركة بالدوري الممتاز موسم 2023/2024، وهي أول مشاركة للنادي بعد صعوده الموسم الماضي عن مجموعة القاهرة.

ونجح "زد أف سي" في تشكيل قائمة تجمع بين اللاعبين الشباب، في إطار حرص زد أف سي على منح الفرصة للمواهب الشابة بعد تطوير مستواها من خلال أفضل المدربين وأحدث الأنظمة التدريبية، مع دعم القائمة بعناصر خبرة لتقديم أداء قوي في المباريات، وتحقيق الفوز في أول موسم بالدوري الممتاز.

وتضم قائمة فريق زد أف سي 30 لاعبًا بموسم 2023/2024 كلًا من: مصطفى سلومة، وكريم يكن، وفهد أبو الفتوح، ووليد عادل، ومحمود صابر، وجرجس مجدي، ومحمد علي، ونادر رمضان، وليوناردو بارتولوميو كاموني، وحجاج محمد، وأحمد رفعت، ومحسني ماليما، وعلي جمال، ومحمد سمير، وبيتر زيلو، ومصطفى محمود، وعبد الله مجدي، ومحمد سيد، ومحمد إسماعيل، وأحمد عاطف، وشادي حسين، ومصطفى فوزي، وعمرو حسام، وإسلام إسماعيل، ومصطفى محمد، وأحمد سيد عبد النبي، ومصطفى سعد، ومحمد رضا جمعة، وعلي لطفي، ومحمد أشرف بكري.

كما قرر الجهاز الفني تصعيد 7 لاعبين من قطاع الناشئين للمشاركة مع الفريق الأول بالموسم الجديد وهم: الكونغولي إمبولي، والجامبي محمد سوانيه، والموريتاني معط ماجاسا، وحازم محمد، ورأفت خليل، وعبد المنعم تامر، ومحمد عبد المنعم.

ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لزد أف سي من وليد صلاح الدين مدير الكرة، ومجدي عبد العاطي مدير فني، ومحمد ثابت مدرب عام، وعبد الله رجب ومصطفى إبراهيم مدربين، وعصام محمود مدرب حراس المرمى، وأحمد حيدر مخطط أحمال، وكريم حلمي وعمر عبد الله محللين أداء، ومشهور جودت مدير إداري، وعمرو علي عبد الله طبيب الفريق، وماركو جوزيف موسى أخصائي تأهيل.

قائمة زد للموسم الجديد 2023/2024

موعد الظهور الأول تاريخيا لـ"زد" بالدوري الممتاز 

ويستهل زد، ظهوره الأول في الدوري الممتاز لموسم 2023/2024 بلقاء الإسماعيلي، عصر غدًا الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي.

وعقب الانتهاء من مواجهة الدراويش، يلتقي "زد" أندية الجونة، وبلدية المحلة، والمقاولون العرب، وسموحة، والزمالك، والاتحاد، والأهلي، وفاركو، والداخلية، وطلائع الجيش، وبيراميدز، والبنك الأهلي، وإنبي، وفيوتشر، والمصري، وسيراميكا كليوباترا، على الترتيب.

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