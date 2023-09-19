حقيقة ورقة الخمسين جنيهًا الجديدة فى مصر.. "الدستور" يوضح

في الأيام القليلة الماضية، انتشرت صورة تظهر ورقة نقدية بلاستيكية من فئة خمسين جنيهًا، ادعى مروجوها عبر منصات التواصل الاجتماعي أن الحكومة المصرية ستطرحها في الآونة المقبلة، لكن البنك المركزي لم يصدر أي قرارات جديدة بشأنها حتى وقتنا الحالي.

حقيقة ورقة الخمسين جنيهًا الجديدة في مصر



في ظل انتشار الصور المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر ورقة نقدية جديدة من فئة خمسين جنيهًا مصريًا عليها رسم لتمثال فرعوني، تشكلت حالة من السخرية والانزعاج لدى رواد التواصل الاجتماعي. ولكن هل هذه الورقة حقيقية؟ ومن هو المسئول عن طرحها؟، ذلك ما يجيب عنه "الدستور" في السطور التالية:

تصميم قديم

ومن خلال استخدام أداة TinEye، المتخصصة في تدقيق الصور المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تبين أن صورة العملة الجديدة من فئة خمسين جنيهًا مصريًا، يعود تاريخ نشرها الأصلي إلى عام 2016، من قبل إحدى صفحات الفيسبوك المتخصصة في تصميمات العملات النقدية.

صورة الخميسن جنيهًا الجديدة

وتبين أيضًا من خلال البحث وراء حقيقة الصورة المتداولة، أنه لا حقيقة لقرار البنك المركزي المصري بطرح عملة نقدية من فئة خمسين جنيهًا في مصر، وأن هذه الصورة هي مجرد تصميم فني وليست مطروحة، فالبنك المركزي المصري قال إنه لم يعلن عن طرح أي عملات جديدة مصنعة من مادة البوليمر في مصر بعد الـ10 جنيهات والـ20 جنيهًا المطروحتين مؤخرًا على مدار العام الماضي.

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صورة الخميسن جنيهًا الجديدة

وأكد البنك المركزي أيضًا، أن طرح العملات البلاستيكية يتم بعد استطلاع الآراء ونشر صورة العملاء لاختيار أفضل تصميم، بجانب أن طرح عملات جديدة مصنعة من مادة البوليمر أمر إيجابي واقتصادي جيد، باعتبار أن عمر العملات يكون أطول ما يؤدي إلى خفض التكلفة.

الأكثر بحثًا

في الساعات القليلة الماضية، تصدرت صورة العملة الجديدة من فئة خمسين جنيهًا مصريًا محركات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لذا رصد "الدستور" في السطور التالية، نسب مؤشرات البحث التي حظيت بها الصورة، عبر موقع جوجل من مختلف محافظات الجمهورية.

تحليل بيانات البحث عن عملة الخمسين جنيهًا

ومن خلال استخدام أداة "جوجل ترند"، التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول صورة العملة الجديدة من فئة خمسين جنيهًا مصريًا، تبين أن معدل البحث ارتفع كثيرًا منذ الساعة الثانية عشرة صباحًا، يوم 19 سبتمبر الجاري، بنسبة 54 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، ليبلغ ذروته في الساعة الخامسة والنصف صباحًا، بنسبة 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة.

تحليل بيانات البحث عن عملة الخمسين جنيهًا

كان أكثر المحافظات المصرية التي بحثت عن صورة العملة الجديدة من فئة خمسين جنيهًا مصريًا، عبر موقع "جوجل"، هي القليوبية بنسبة 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، وتليها الجيزة بنسبة 69، ثم الإسكندرية بنسبة 68، والدقهلية بنسبة 67، والقاهرة بنسبة 55 عملية بحث في الدقيقة الواحدة.