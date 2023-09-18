رونالدو يثير الفوضى فى شوارع إيران.. استقبال أسطورى والمئات يركضون خلف حافلة (بيانات)

في عالم كرة القدم، هناك نجم يتميز بأنه لا يتبع أي تقنية أو طريقة، بل يخلقها ويتحكم فيها بإبداع وذكاء، يضع قوته في المهارات والإصرار والثقة بالنفس، يجعل من كل مباراة مغامرة مليئة بالإثارة، يحظى بحب وإعجاب كل مشجعي وجماهير كرة القدم، أحد هؤلاء النجوم هو كريستيانو رونالدو، الذي يمثل حاليًا نادي النصر السعودي.



في يوم الإثنين، وصل نادي النصر السعودي ولاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى إيران لخوض أولى مبارياته في دوري أبطال آسيا، ضمن جولة الجماهير الإقليمية التي تضم برسبوليس الإيراني وغيره من الفرق المشاركة، باستاد آزادي مساء غدٍ الثلاثاء.

وحظى رونالدو باستقبال تاريخي من قبل المشجعين والجماهير، التي اقتحمت فندقه في طهران، وأشاد رئيس نادي بيرسبوليس الإيراني برونالدو، وأعطى له سجادة إيرانية ذات قيمة 300 ألف ريال سعودي، بجانب الاحتفال الجنوني به من قبل مشجعين كرة القدم في إيران وعبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

استقبال تاريخي

في الساعات القليلة الماضية، تصدر مشهد استقبال اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في إيران، محركات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لذا رصد "الدستور" في السطور التالية، نسب مؤشرات البحث التي حظي بها هذا المشهد التاريخي، عبر موقع جوجل من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك خلال الأربع ساعات الماضية.

ومن خلال استخدام أداة "جوجل ترند"، التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول فيديو استقبال اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في إيران، تبين أن معدل البحث ارتفع كثيرًا في الساعات القليلة الماضية، وتحديدًا من الساعة الرابعة مساءً، يوم 18 سبتمبر الجاري، بنسبة 65 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، ليصل في الساعة الخامسة والنصف مساءً، إلى نسبة 82 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، ثم يبلغ ذروته في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، بنسبة 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة.

وكان أكثر المحافظات المصرية التي بحثت عن فيديو استقبال اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في إيران، عبر موقع جوجل، هى الإسماعيلية بنسبة 100 عملية بحث، تليها الفيوم بنسبة 66 عملية بحث، ثم الإسكندرية بنسبة 59 عملية بحث، والقاهرة بنسبة 52 عملية بحث، والجيزة بنسبة 43 عملية بحث.