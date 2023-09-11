منهم رونالدو وميسى.. مشاهير ينعون أهالى ضحايا زلزال المغرب

ما زالت كارثة زلزال المغرب، الذي وصل عدد ضحاياه إلى 2497 وآلاف المصابين، تتصدر العناوين وحديث الجميع بينما تواصل فرق الإنقاذ المغربية استنفارها بحثًا عن ناجين تحت الأنقاض.

ويستمر التعاطف العربي والعالمي من قادة الدول والمشاهير والنجوم من خلال رسائل الدعم والتضامن مع المغرب في هذا المصاب الأليم، بالإضافة إلى إطلاق البعض حملات تبرعات للمنكوبين من الزلزال.

كريستيانو رونالدو

تضامن كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، مع الشعب المغربي وأسر ضحايا زلزال المغرب المدمر، وذلك في ستوري شاركها عبر حسابه الشخصي "إنستجرام" جاء فيها: "أتقدم بأحرّ التعازي لأسر وأصدقاء جميع الذين فقدوا أرواحهم في الزلزال الذي ضرب المغرب".

واختتم اللاعب الدولي والشهير رونالدو تدوينته بقوله: "أرسل حبي وصلواتي للجميع في المغرب في هذا الوقت العصيب".

أشرف حكيمي

قدم اللاعب المغربي ونجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي التعزية لأسر ضحايا الزلزال، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل، إذ كتب في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات "إكس" قائلًا: "نعيش أوقاتًا عصيبة وتفكيرنا كله مع المصابين وعائلات الضحايا، نتعاون ونساهم جميعًا في إنقاذ الجرحى بالتبرع بالدم. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وطالب حكيمي من الجميع في المغرب بالمساهمة من خلال حملات التبرع بالدم.

ميسي

قدم قائد منتخب الأرجنتين وفريق إنتر ميامي الأمريكي ليونيل ميسي، التعازي لكل الضحايا والمصابين بسبب زلزال المغرب المدمر، الذي حدث مساء الجمعة الماضي.

وكتب ميسي عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام": "أقدم التعازي لجميع عائلات ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب، وكل القوة للجرحى والمتضررين من الكارثة الفظيعة".

كارلو أنشيلوتي

بادر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بتعزية ضحايا الزلزال الأليم في المغرب، معلنًا تضامنه الكامل مع عائلاتهم ضد هذا الزلزال المروع.

وقال أنشيلوتي عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات "تويتر": "كل التضامن مع الشعب المغربي وجميع العائلات التي تلمست هذا الارتعاش الرهيب للأرض".

ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب

جدير بالذكر أن أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 2497 قتيلًا، و2476 مصابًا.

وأضافت الوزارة- في بيان- أن فرق البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة في عمليات البحث عن الناجين ونقل المصابين وتقديم الإسعافات المطلوبة، وذلك في الوقت الذي وصلت فيه فرق بحث من إسبانيا والإمارات وقطر والمملكة المتحدة للمساعدة في عمليات الإنقاذ.