حرب طروادة.. استطلاع الدستور: الثنائية الأعظم.. رونالدو أهلاوى وميسى إسماعيلاوى.. صراع مستمر حتى مونديال ٢٠٢٦

هل اقتربت النهاية؟ مشهدان جعلا السؤال ملحًا.. خروج رونالدو من سباق الكرة الذهبية بعد ١٨ ترشيحًا متواصلًا، وطلب ميسى التبديل فى مباراة المنتخب الأخيرة فى نهاية المباراة بعد أن شعر بالإجهاد فى مشهد لم يعتده عشاق البرغوث، وبعد أن قطعا شوطًا فى الثلاثينات نسأل هل انتهت ثنائية ميسى- رونالدو؟ فى استطلاع الدستور كانت الإجابة بالنفى، بل إننا ننتظرهما للتنافس مجددًا على ملاعب كأس العالم المقبلة فى ٢٠٢٦، ولكن الأكيد أن ميسى- رونالدو هى الثنائية الأعظم فى تاريخ كرة القدم، وبسببها تعرضت كثير من المواهب للظلم وخسرت فرصتها فى الحصول على الكرة الذهبية.. أما المفاجأة فكانت ماذا لو لعب ميسى ورونالدو فى مصر.. تعالوا نرى الإجابات بالتفصيل.

لكن قبل ذلك دعونا نقولها على طريقة ملحمة فيلم طروادة: قولوا إننى عشت فى زمن هيكتور مروض الخيول، قولوا إننى عشت فى زمن أخيل.. قولوا إننا عشنا فى زمن ميسى ورونالدو.